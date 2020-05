Ilustrační FOTO - Pixabay

Malé děti podle vědců virus nepřenáší

Švýcarsko ve středu díky ustupující nákaze koronaviru oznámilo, že už se mohou prarodiče obejmout se svými vnoučaty mladšími deseti let.

Úzký kontakt s malými školáky nepředstavuje totiž pro důchodce riziko. Vědci v zemi helvétského kříže totiž podle čtvrtečních zpráv Televize Nova a serveru Seznam Zprávy dospěli k názoru, že malým dětem schází receptory, kterými by mohly nemoc COVID-19 přenášet.

Děti se nakazí jen velice zřídka a virus nepřenášejí. Proto malé děti podle Daniela Kocha, šéfa infekčního oddělení Federálního úřadu pro veřejné zdraví, nepředstavují pro své prarodiče riziko. Švýcarští vědci to zjistili na základě výzkumů z Curychu, Bernu i Ženevy.

Studie provedená v dubnu podle serveru ukázala, že devítiletý britský hoch, který se nakazil během lyžařské dovolené ve Francii, virus na nikoho nepřenesl, přestože se dostal do styku se 170 lidmi. Také francouzští epidemiologové proto došli k závěru, že děti zřejmě nejsou důležitým zdrojem přenosu viru.

Totéž si myslí i jinak opatrnější britští vědci. Souhlasí s tím, že koronavirus zřejmě nenapadá děti mladší 10 let. Právě tato skupina by se proto měla podle profesora Keitha Neala vrátit do škol co nejdříve, napsal seznamzpravy.cz.

Rovněž Dánsko po nedávném uvolnění restriktivních opatření nezaznamenalo podle ČTK opětovné zrychlení šíření nákazy. Země začala s otevíráním své ekonomiky v polovině dubna jako první neasijský stát.

Dánsko nejprve přede dvěma týdny znovu otevřelo školky a první stupeň základních škol. Od 20. dubna pak mohly obnovit provoz kadeřnictví a další malé podniky.

Takzvaný index nakažlivosti, který udává, na kolik dalších lidí přenese chorobu jeden nakažený, zůstává v zemi menší než jedna stejně jako v ČR. »Nevidím vůbec žádné známky toho, že by částečné znovuotevření způsobilo větší rozmach nákazy,« řekl Christian Wejse, vědec z ústavu infekčních chorob na univerzitě v Aarhusu.

Čtyři hodiny čekání na jídlo

V Rakousku pak skončila celostátní karanténa a lidé se po šesti týdnech budou moci opět volně pohybovat venku. K normálnímu provozu se smějí vrátit i všechny obchody. S postupným uvolňováním restrikcí začalo i Německo, nebo Jihoafrická republika, kde se kvůli pandemii rozrostl hlad a lidé čekali na potravinovou pomoc i ve čtyřhodinových frontách…

Generální tajemník OSN António Guterres se ve čtvrtek vyslovil pro společnou strategii proti koronavirové krizi. V rozhovoru s německou televizí ARD řekl, že světové velmoci vystupují proti sobě. Z toho, že každá země k boji s koronavirem přistupuje po svém, podle něj virus těží. »Zažíváme dnes nefunkčnost v mezinárodních vztazích kvůli skutečnosti, že největší mocnosti se staví proti sobě,« řekl šéf OSN. Boj proti viru podle něj předpokládá, že »budeme mít vhodné vedení, účinnou koordinaci strategií jednotlivých zemí, aby se sjednotily, místo toho, aby každá země postupovala sólo,« řekl Guterres v pořadu Tagesthemen. Podle něj tak vznikla situace, z níž virus profituje.

Exitové strategie

Podle Guterrese je ale ještě čas na to uvědomit si, že je třeba se sjednotit. Společně je třeba definovat způsob boje proti viru a »exitové strategie«, aby mohly různé země koordinovaně uvolňovat opatření. Šéf OSN vyjádřil obavu nad situací právě v Africe. »To jsou státy, do nichž pandemie přišla pozdě, ale také státy, které jsou velmi zranitelné,« upozornil Guterres.

V celé Africe se podle agentury AP nákaza potvrdila u 37 400 lidí v 53 z 54 afrických států. Jediné Lesotho, které je domovem dvou milionů lidí, žádného nakaženého nehlásí.

Onemocněl další premiér

Předseda ruské vlády Michail Mišustin ve čtvrtek oznámil, že se nakazil koronavirem. Zároveň navrhl, aby ho po dobu nemoci zastoupil vicepremiér Andrej Belousov. S tím už podle agentury TASS vyslovil souhlas prezident Vladimir Putin, který také Mišustinovi popřál brzké uzdravení. Mišustin se tak stal po britském premiérovi Johnsonovi dalším pozitivně testovaným šéfem vlády.

Mišustin dodal, že vláda bude normálně fungovat dál a že ve všech důležitých otázkách bude nadále aktivní prostřednictvím telefonu a videospojení.

V Rusku se koronavirová infekce dál šíří rychlým tempem. Potvrzených případů nákazy je už více než 100 tisíc a úmrtí pacientů s koronavirem je přes tisíc.

Země s přibližně 146 miliony obyvatel během středy zaznamenala 7099 nově nakažených lidí, což byl rekordní denní přírůstek.

Se zbraněmi do Kapitolu

Před zákonodárným sborem amerického státu Michigan ve čtvrtek demonstrovaly stovky lidí proti karanténním opatřením vyhlášeným demokratickou guvernérkou Gretchen Whitmerovou. Mnozí demonstranti nosili viditelně střelné zbraně a část z nich poté i se zbraněmi v protestu pokračovala přímo v budově michiganského Kapitolu, kde zákonodárci sídlí. Portál BBC poznamenal, že viditelné nošení zbraní i v prostorách zákonodárného orgánu je v Michiganu legální…

