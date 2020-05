Ilustrační FOTO - Pixabay

Evropa má 1,5 milionu nakažených, nejvíc z kontinentů

V Evropě je už přes půldruhého milionu potvrzených případů nákazy koronavirem, což je nejvíc ze všech světadílů. Přes 140.000 infikovaných přitom v evropských zemích dosud zemřelo. Napsala to agentura AFP na základě vlastních výpočtů. Podle americké Univezity Johnse Hopkinse se na celém světě koronavirus zatím potvrdil u více než 3,3 milionů osob a mrtvých je přes 238.000.

Podle AFP je v Evropě doposud evidováno "přinejmenším" 1,506.853 nakažených, z nichž 140.260 zemřelo. Nejvíce infikovaných registrovalo Španělsko (215.216 případů). Za ním následovaly Itálie (207.428), Británie (177.454), Francie (167.346) a Německo (161.703).

Pokud jde o úmrtí, nejvíc jich z evropských zemí oznámila Itálie (28.236). Přes dvacet tisíc obětí pandemie zaznamenaly také Británie (27.510), Španělsko (24.824) a Francie (24.594). V Německu spojují s nemocí covid-19 smrt 6575 pacientů.

V celosvětové bilanci AFP uvádí nejméně 3,350.224 infikovaných a 238.334 mrtvých.

Podle Univezity Johnse Hopkinse je nakažených dosud 3,357.450 a mrtvých 238.950. Zemí s nejvíce potvrzeným počtem případů nákazy jsou USA, u nichž univerzita aktuálně uvádí 1,104.161 infikovaných. Spojené státy mají rovněž nejvíce obětí spojovaných s covidem-19, a to 65.068.

V Německu se výrazně snížil počet nově nakažených covidem-19

V Německu za poslední den zemřelo 94 pacientů s koronavirem, což je výrazný pokles oproti páteční bilanci, kdy bylo úmrtí 193. Pomalejším tempem rostl i počet nově potvrzených případů nemoci covid-19, kterých přibylo 945, což je nejméně za poslední týdny. Informoval o tom Institut Roberta Kocha (RKI).

V Německu, kde žije 83 milionů obyvatel, se dosud podle RKI nakazilo 161.703 lidí, z nichž 6575 zemřelo. Za vyléčené institut považuje zhruba 129.000 lidí. Za poslední den se statistika zotavených zvýšila zhruba o 2100 případů, takže uzdravených přibylo dvakrát více, než nově infikovaných.

Zatímco v druhé polovině minulého týdne počet nových případů nákazy klesal a v pondělí Německo hlásilo jen 1018 nových případů, od úterý nakažených mírně přibývalo. V úterý jich RIK hlásil dalších 1144, ve středu 1304, ve čtvrtek 1478 a v pátek 1639. Počet nově infikovaných se ale snížil pod 1000.

Nejvíce postiženou spolkovou zemí zůstává Bavorsko, na které připadá čtvrtina případů v Německu - přes 42.000. Za Bavorskem následuje se zhruba 33.000 případy Severní Porýní-Vestfálsko, jen o necelou tisícovku nakažených méně registrovalo Bádensko-Württembersko.

Visegrádské země hlásí novou a relativně nízkou bilanci pandemie

Visegrádské země oznámily nové a relativně nízké počty infikovaných či obětí pandemie a počítají s uvolňováním protikoronavirových opatření. V 38milionovém Polsku zemřelo za posledních 24 hodin 13 lidí a testy nově nákazu prokázaly u 270 osob - celkové polská bilance je tedy 664 mrtvých a 13.375 infikovaných. Dalších 12 osob s nemocí covid-19 zemřelo v desetimilionovém Maďarsku, čímž se celkový počet mrtvých zvýšil na 335. Nakažených je celkem 2942 poté, co testy infekci za poslední den nově prokázaly u 79 lidí. Na pětimilionovém Slovensku přibyly pouhé čtyři případy nákazy (celkem 1407), další jeden člověk s covidem-19 zemřel (celkem 24).

V Polsku v posledních dnech roste počet infikovaných ve Slezském vojvodství, kde se koronavirem nakazilo asi 160 horníků z těžařské společnosti Polska Grupa Górnicza.

Po víkendu se otevřou polská obchodní centra nebo hotely, částečně budou moci provoz obnovit i kulturní instituce. Od středy pak vláda povolila návrat dětí do jeslí a školek, nicméně řada starostů dala najevo, že to považuje za příliš riskantní a že tato předškolní zařízení nechají zavřená. Třeba varšavský primátor Rafal Trzaskowski z největší opoziční strany, Občanské platformy, před několika dny řekl, že toto rozhodnutí padlo bez jasného doporučení ministerstva zdravotnictví a bez konzultace se samosprávami. Vládu obvinil, že se na vedení obcí rozhodla svalit odpovědnost za možné špatné následky tohoto kroku.

V maďarských nemocnicích nyní leží 1008 s onemocněním covid-19, z nich 52 potřebuje plicní ventilaci. V Maďarsku se má v pondělí obnovit běžný provoz v nemocnicích, při zákrocích, které nejsou neodkladné, musí pacient předem podstoupit test na přítomnost koronaviru, uvedl ministr pro lidské zdroje Miklós Kásler. Základní ošetření budou lidem poskytovat praktičtí lékaři pro děti i dospělé a zubař. Krizový štáb také oznámil, že v Maďarsku začaly klinické testy léku remdesivir, což je zatím první přípravek, který zřejmě pomáhá lidem nakaženým koronavirem.

Slovenský premiér Igor Matovič podle portálu aktuality.sk připustil, že od příští středy by se v zemi mohly otevřít všechny obchody. Podotkl ale, že to ještě musí schválit epidemiologové a hygienici. Rozhodnout by o tom měli v pondělí.

Rusko má rekordní denní přírůstek nakažených - 9623

V Rusku za uplynulých 24 hodin přibylo 9623 lidí nakažených koronavirem SARS-CoV-2, což je rekordní denní přírůstek. Celkově je tak v zemi evidováno 124.054 potvrzených případů nákazy, informoval na svém webu krizový operační štáb. Od pátku zemřelo dalších 57 pacientů nakažených koronavirem a ruské úřady dosud registrují 1222 takovýchto úmrtí.

Podle agentury TASS je nyní Rusko s přibližně 146 miliony obyvatel na sedmém místě na světě, pokud jde o množství lidí, kteří se koronavirem nakazili. Počet nových případů se proti pátečním denním údajům zvýšil o 21 procent. U 46,6 procenta nově infikovaných nebyly zaznamenány žádné symptomy onemocnění.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Od pátku se uzdravilo dalších 1793 pacientů a vyléčených je tedy nyní dohromady už 15013.

Největší podíl na nově potvrzených případech má nadále Moskva. Přibylo jich 5358 na celkových 62.658.

Španělsko hlásí opět více uzdravených než nově nakažených

Ve Španělsku zemřelo za posledních 24 hodin 276 nakažených koronavirem, což je méně než o den dříve, kdy bylo oznámeno 281 úmrtí s covidem-19 za den. Nově se koronavirus v zemi potvrdil u 1147 lidí, což je opět nižší číslo, než počet potvrzených uzdravených za den (2570). Informovalo o tom španělské ministerstvo zdravotnictví.

Od února se ve Španělsku, které má 47 milionů obyvatel, potvrdilo 216.582 případů nákazy koronavirem, z toho se 117.248 lidí uzdravilo. Počet úmrtí s covidem-19 v zemi podle údajů vzrostl na 25.100.

Údaje opět dokazují, že situace stran šíření koronaviru se ve Španělsku zlepšuje. V posledním týdnu byl denní nárůst počtu úmrtí s covidem-19 kolem 300, přičemž poslední tři dny to bylo méně - bylo oznámeno 276 úmrtí, v pátek 281 a o den dříve 268, což byl nejnižší údaj za šest týdnů. Nejhorší situace byla v zemi na přelomu března a dubna, kdy umíralo denně přes 800 nakažených lidí, 1. dubna bylo oznámeno dokonce 950 úmrtí.

Počet lidí s covidem-19 v Nizozemsku předkročil 40.000

Počet lidí nakažených koronavirem v Nizozemsku překročil hranici 40.000, když se od pátku zvýšil o 445 na současných 40.236. Informuje o tom s odvoláním na zdravotnické úřady sedmnáctimilionové země agentura Reuters. Komplikacím spojeným s nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehlo dalších 94 pacientů. Smrtelná bilance se přiblížila hranici pěti tisíc, přesně činí 4987.

Nizozemský Národní ústav pro veřejné zdraví (RIVM) ale varoval, že skutečná bilance bude vyšší, neboť v oficiální statistice jsou zahrnuty jen potvrzené případy a ne všechny podezřelé případy jsou testovány.

Oficiální počty infikovaných a nakažených jsou v Nizozemsku v posledních dnech výrazně nižší oproti předchozím týdnům a tak se v zemi spekuluje o možnosti uvolnění protikoronavirových opatření. V jejich rámci jsou například od 15. března uzavřeny restaurace, bary a jiná zařízení umožňující soustředění většího počtu osob.

Omezení má platit do 19. května a premiér Mark Rutte již dal najevo, že návrat k předchozímu stavu zatím nebude možný. Pokud by se restaurace a podobné podniky měly otevřít, musely by patrně kromě řady hygienických opatření splnit podmínku udržení vzdálenosti mezi zákazníky a zaměstnanci minimálně půldruhého metru, aby se předešlo nové vlně infekce.

V Bulharsku zrušili povinné nošení roušek venku

V Bulharsku už není povinné nošení roušek ve venkovních veřejných prostorech. Oznámil to v pátek ministr zdravotnictví Kiril Ananiev. Kvůli epidemii nemoci covid-19 museli Bulhaři venku nosit roušky od 12. dubna, nyní bude povinnost mít zakrytá ústa a nos platit jen v uzavřených místech jako jsou dopravní prostředky, obchody nebo kostely, uvedla agentura DPA.

V Bulharsku nyní kvůli koronaviru už téměř dva měsíce platí nouzový stav, který by měl skončit 13. května. Právě do tohoto data zatím ministr nařídil nošení roušek uvnitř veřejných prostor. Ananiev také řekl, že návštěvníkům se nově otevřou národní parky.

Sedmimilionové Bulharsko patří k těm evropským zemím, které nákaza koronavirem postihla relativně málo. Zatím registruje 1555 infikovaných, 68 lidí zemřelo.

Irsko prodloužilo karanténu, má harmonogram uvolňování

Irsko prodloužilo celostátní karanténu o další dva týdny do 18. května. V pátek to oznámil premiér Leo Varadkar. Ten zároveň představil harmonogram, podle nějž bude země postupně uvolňovat restrikce přijaté kvůli boji proti nákaze koronavirem. Podle něj se například restaurace otevřou na konci června a hospody až v srpnu, napsala agentura Reuters.

"Bude nějakou dobu trvat, než se naše životy zase vrátí do normálního stavu - do nového normálního stavu," řekl Varadkar.

Vláda podle něj počítá s tím, že od 18. května začne postupně rušit některá protiepidemická opatření, pokud se situace kolem šíření nákazy bude vyvíjet příznivě. Uvolňování restrikcí by mělo probíhat v pěti fázích, přičemž jednotlivé fáze po sobě budou následovat vždy po třech týdnech. V polovině května začne návrat k běžnému životu tím, že se otevřou venkovní sportoviště, některé obchody a povolí se setkávání ve skupinách až čtyř osob.

Teprve v poslední fázi uvolňování, která má nastat 10. srpna, počítá vláda s otevřením hospod, divadel nebo nákupních center. Školy začnou fungovat až v září.

Karanténa v Irsku platí od konce března. V zemi se dosud nemocí covid-19 nakazilo 20.800 lidí, 1265 pacientů zemřelo.

(čtk)