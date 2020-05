Ilustrační FOTO - Pixabay

Na WC dle semaforu

Italský dělník Simone Mela si určitě nikdy nepředstavoval, že jednou přijde doba, kdy v jeho domovské továrně budou provoz na toaletách řídit semafory.

V koronavirovém světě se to ale stalo, takže pokud si Mela potřebuje v pracovní době odskočit, musí čekat na zelenou. Nijak si ale nestěžuje, protože je šťastný, že nějakou práci vůbec má, napsala agentura Reuters. Mela je zaměstnancem společnosti ISA, která vyrábí prosklené lednice do restaurací, barů nebo supermarketů. Do výrobního závodu v Umbrii se ale zatím mohlo vrátit jen 200 z celkem 800 dělníků. A ti, kteří už pracují, se musejí řídit novými hygienickými pravidly.

Pomáhá jim v tom řada pomůcek - od těch úplně jednoduchých, třeba čar na podlaze vymezujících plochu určenou pro každého zaměstnance, až po ty technologicky pokročilejší. Jednou z nich je právě zmiňovaný semafor, který zaručuje, že na toaletách je v určitou chvíli vždy jen jedna osoba. Ještě sofistikovanější je aplikace SWAT neboli Systém pokročilého sledování zaměstnanců (System Workers Advance Tracing). Tu si zaměstnanci nahrají do svých mobilních telefonů a propojí s čipem připevněným k pracovnímu oděvu. Aplikace je pak vibrací upozorní vždy, když se příliš přiblíží k některému z kolegů a vysílá signál do databáze. Firma tento systém začala používat poté, co došla k závěru, že pokud chce výrobu udržet, musí změnit model bezpečnosti práce. Kromě toho společnost vždy při vstupu do továrny měří všem teplotu a dělníky vybavila rukavicemi, rouškami a obličejovými štíty. Kromě toho dělníky u jednotlivých stanovišť oddělují zábrany z plexiskla, ale jen od pasu nahoru - takže si mohou předávat materiál nebo spolu promluvit.

(čtk)