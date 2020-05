Madla bez roušky

Již jednou jsem psala o knize bývalé americké političky Madeleine Albrightové »Fašismus – Varování«. Kniha vydaná v českém překladu v roce 2018 měla velkou reklamu a pulty knihkupectví jí byly přeplněny. I já jsem jí v jedné prodejně listovala a pročítala některé pasáže. Tehdy mě zaujalo, že ačkoli autorka horuje proti fašismu, což by každého antifašistu mělo potěšit, vnímá tento pojem jinak, než jak jej například chápu já. Ale to je na jiný podčárník. Stručně řečeno, hodní jsou ti, kdož jsou spojenci Spojených států, a to třeba i podle hesla nepřekonatelné Brdečkovy parodie »Padouch nebo hrdina, všechno jedna rodina«. Ostatní jsou špatní, divní nebo aspoň podezřelí...

Poslouchala jsem opět rozhlas, a na Plusku zřejmě opakovali čtení z této Albrightové knihy. To bylo posloucháníčko! Děkuji těm, kdož vybrali i následující pasáž, jež vystihuje v plné nahotě podstatu zahraniční politiky USA, dlouhodobě uplatňovanou americkou státní doktrínu: »Svým studentům říkám, že hlavní smysl zahraniční politiky je jednoduchý – přesvědčit jiné země, aby dělaly to, co bychom chtěli, aby dělaly,« píše někdejší první dáma americké zahraniční politiky.

»K tomuto cíli nás dovedou různé nástroje. A jejich rozpětí sahá od zdvořile vysloveného přání po vyslání námořní pěchoty. Můžeme nabídnout i řadu motivačních prostředků, od slov chvály přes krabice semínek až po lodě naložené tanky. Když se někdo vzpouzí, můžeme vyvíjet nátlak tím, že získáme spojence, přátele a mezinárodní organizace, aby dodaly váhu naší žádosti. Je-li právo zřetelně na naší straně, můžeme pohrozit, že podpoříme hospodářské a bezpečnostní sankce, nebo se chopit iniciativy a vyhlásit je a pak je krok za krokem stupňovat. Abychom se na věc plně soustředili, můžeme u hranic oné země uspořádat mírovou, nicméně výmluvnou ukázku vojenské zdatnosti. Můžeme rovněž, pokud to okolnosti dovolí, použít tajné prostředky k narušování činnosti dané země a po celou dobu můžeme zdůrazňovat výhody, jež by mohla přinést dohoda – konec izolace, novou prosperitu, dlouhodobě zajištěnou bezpečnost a mír…« – nechává Madeleine Albrightová nahlédnout do »diplomatické kuchyně«, jak pasáž ukončila hlasatelka. Ale ještě ji doplnila o klasické klišé, že »tématem zahraniční politiky musí zůstat dodržování lidských práv«.

A protože je Albrightová modlou i pro mnohé české politiky (však také byla blízkou přítelkyní Václava Havla), bylo by dobré si jejími výroky poměřovat i současné činy USA. Plný rejstřík nátlakových akcí, od diplomatického tlaku přes činnost tajných služeb až po stupňující se sankce a vyhrožování vojenskou silou, vše umně skrývané za nablýskanou fasádou dodržování lidských práv – to je přece žhavá současnost politiky údajné »nejvýznamnější opory svobodného světa«. Do dnešní »rouškové« doby se velmi hodí napsat: Madla se nám předvedla bez roušky…

Monika HOŘENÍ