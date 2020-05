Ilustrační FOTO - Pixabay

Rodiče tráví s dětmi 3,4 hodiny denně učením

Rodiče tráví s dětmi průměrně 3,4 hodiny denně domácím učením. Základní školy podle názoru 51 procent Čechů zvládají současnou situaci na výbornou nebo chvalitebnou. Většina rodičů si myslí, že školy dostatečně zajišťují výuku i komunikaci se žáky i rodiči, ale uvítali by častější využívání online testů nebo online konferencí. Ukázal to dubnový průzkum NMS Market Research pro Raiffeisenbank.

Téměř třetina rodičů se s dětmi učí méně než dvě hodiny denně. Dvě až čtyři hodiny tráví učením 43 procent rodičů a pětina od čtyř do šesti hodin denně.

"Tlak na součinnost rodičů se školou je v aktuální situaci obrovský. Rodiče musí vedle svého zaměstnání zvládat i domácí výuku, která často obnáší připomenutí si probírané látky, její vysvětlení dětem a následný dohled nad zpracováním úkolů. Mají tak na bedrech nesmírnou psychickou i časovou zátěž," uvedla spoluzakladatelka edukační platformy Matika.in Veronika Tomanová.

Podle rodičů by školy mohly zlepšit výuku zejména větším využíváním online nástrojů a minimalizací zátěže rodičů. Téměř polovina rodičů (45 procent) by ocenila, kdyby základní školy častěji využívaly online testy, 42 procent rodičů by uvítalo dotazníky pro zjištění potřeb žáků a rodičů a dvě pětiny online konference.

Online testy využívá 36 procent škol a dotazníky desetina, ukázal průzkum. Nejčastější formou zadávání úkolů je e-mail (71 procent), na nějakou online platformu umísťuje domácí úkoly a práci 56 procent škol, 46 procent úkolů pak tvoří samostudium z učebnic a dvě pětiny škol zadávají výpisky do sešitu.

Nějaké online vzdělávací nástroje využívají dvě třetiny rodičů a téměř všichni se shodnou na jejich užitečnosti. Většina ale odmítá, že by dokázaly nahradit klasickou výuku. Agentura NMS Market Research provedla online průzkum mezi tisícovkou respondentů ve věku od 18 do 65 let.

Český statistický úřad už dříve upozornil, že 3,3 procenta dětí ve věku od šesti do 15 let doma nemají internet. Dalších pět procent dětí sice doma internet má, ale nedisponuje ani počítačem, ani tabletem, a internet je tak pouze na telefonu. V domácnostech často chybějí i tiskárny či skenery, které jsou potřeba pro předávání školních materiálů.

(čtk)