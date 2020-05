Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Filmařina jako izolovaný letní tábor

Filmoví tvůrci z hollywoodských studií se zabývají problémem, jak točit filmy v době, kdy se světem šíří koronavirus, píše americký týdeník Variety.

Studia by se k natáčení ráda vrátila co nejrychleji, jenže nemohou nic podnikat do doby, než budou stanovena jasná pravidla, která zaručí, že se mezi členy štábů nebude šířit koronavirus.

»Je to opravdu zásadní problém,« říká Matthew Baer, producent filmu Unbroken z roku 2014. »Z historie už máme příklady toho, co se dá dělat, když vaši lokaci s hotovou scénou zničí hurikán nebo když během natáčení zemře herec, ale na to, co dělat v případě pandemie, žádná příručka není.«

Tom Cruise měl původně strávit letošní léto v Itálii zavěšený na křídlech letadel, uhýbáním před kulkami a složitými honičkami v drahých autech. Kdy ale započne natáčení již jednou odloženého velkofilmu Mission: Impossible 7, je nyní ve hvězdách.

Cruise údajně doufá, že v červnu by mohl stanout před kamerami, kvůli současnému zmatku v informacích o dostupnosti testování i právním rámci však není nic jisté.

Mezitím producenti společně s odbory plánují, jakým způsobem bezpečnost natáčení zajistit. Objevují se nápady, že členům štábu by se před vstupem do studia mohla měřit teplota nebo že by se zavedlo pravidelné testování na koronavirus i protilátky proti nemoci COVID-19.

Jiní navrhují, že by všichni filmoví zaměstnanci v průběhu celého natáčení mohli žít v hotelech nebo speciálně vyhrazeném ubytování a izolovat se od rodiny a přátel. V takovém případě by se z natáčení stalo něco jako letní tábor.

Je jasné, že současná situace bude mít na produkci filmů výrazné dopady. Pro producenty by mohlo být za daných podmínek složité získat pojištění filmů. Koronavirus se také zřejmě podepíše na zaměstnanosti mnoha lidí pracujících ve filmovém průmyslu, protože studia se budou snažit co nejvíce snížit počet lidí ve štábu.

Pokud budou ve světě také přetrvávat dopravní omezení, budou muset tvůrci, kteří dříve preferovali zahraniční lokace, nyní natáčet filmy doma. Není tedy jasné, že se Cruise do Itálie podívá. Tvůrci Mission: Impossible 7 nyní rozvažují, zda scény, které měly být natáčeny v Itálii, vynechat, nebo natáčení přesunout na podzim. Jenže nic jim nezaručuje, že se virus na podzim nevrátí v nové vlně, i kdyby v brzké době utichl.

(čtk)