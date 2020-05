Veterán s rekordy

Devětadevadesátiletý veterán z 2. světové války Tom Moore, jehož sbírka pro britské zdravotníky se stala internetovou senzací a vybrala již přes 28,7 milionů liber (894,9 milionu korun), získal za svůj charitativní počin dva zápisy do Guinnessovy knihy rekordů.

Moore se zavázal, že do svých stých narozenin, které slavil 30. dubna, přejde pro charitu stokrát dvorek za svým domem. V minulosti si přitom zlomil kyčel, a pohybuje se proto pomocí chodítka. Původně plánoval vybrat na pomoc zdravotníkům potýkajícím se s pandemií nemoci COVID-19 1000 liber (asi 31 100 korun), pro velký zájem však navýšil cílovou částku na 500 000 liber (15,5 milionu korun). Sumu nicméně nyní překonal již o 5740 procent. Posledních deset délek ze svého závazku přitom splnil již týden před narozeninami.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Moore tím podle Guinnessovy knihy rekordů vybral dosud nejvíce peněz charitativním pochodem. Dosavadním držitelem tohoto prvenství byl Kanaďan Terry Fox (žil 1958-81), který v 18 letech přišel kvůli rakovině o nohu a následně se vydal na více než 5500 kilometrů dlouhý běh napříč Kanadou. V přepočtu na dnešní ceny se Foxovi tímto výkonem podařilo nashromáždit 27,2 milionu liber (847,7 milionu korun).

Druhý zápis do knihy rekordů si Moore vysloužil jako nejstarší člověk, který se umístil se svou písní na prvním místě hlavních britských hitparád. Veterán totiž nahrál společně se zpěvákem Michaelem Ballem předělávku písně You´ll never walk alone, jejíž výtěžek rovněž putuje na podporu zdravotníkům.

Moore prohlásil, že je oceněními Guinnessovy knihy poctěn. »Můj charitativní pochod vybral více peněz, než jsem si vůbec dokázal představit, a jsem velice vděčný těm, kteří darovali peníze nebo si koupili náš singl, abychom mohli dosáhnout těchto rekordů společně a vybrat peníze pro náš neuvěřitelný zdravotnický systém v těchto těžkých časech,« řekl. »Toto jsou skutečně Guinnessovy světové rekordy pro nás všechny,« dodal.

(čtk)