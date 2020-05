Ilustrační FOTO - Pixabay

ČR vyvíjí vakcínu proti nemoci COVID-19

Česká republika se zařadila mezi země, které pracují na vývoji vakcíny proti nemoci COVID-19. O vývoj vakcíny se snaží tým odborníků ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

»Celá řada zemí usiluje o vývoj vakcíny a jsem rád, že Česká republika se zařadí do pelotonu těchto zemí,« řekl novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zdůraznil, že je potřeba co nejrychleji zajistit ochranu obyvatel před další vlnou onemocnění. »Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá, třetí vlna. Je lepší být připraven, očkování je klíčové,« uvedl ministr. Důležitá je podle něj také soběstačnost ČR. »Je v zájmu celé společnosti, abychom byli soběstační. Pokud bude někde vakcína dřív, je otázka, jak bude k dispozici a jakým zemím. Vzhledem k tomu, jak je pandemie rozšířená, bude poptávka obrovská,« zdůraznil Vojtěch. Čeští vědci podle něj nový typ koronaviru zkoumají už nějaký čas. »Díky tomu již máme dostatečné informace, abychom se mohli pustit do takovéto ambiciózní práce,« uvedl Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví je podle něj připraveno se finančně podílet na nákladech spojených s vývojem, které se odhadují na nižší desítky milionů korun.

Vývoj vakcíny je zatím v první, laboratorní fázi, budou další dvě. Podle šéfky výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostky oddělení preventivní kardiologie IKEM Věry Adámkové, bude vývoj trvat měsíce. Zhruba za dva měsíce budou informace o úspěšnosti první fáze.

»Na viry se velmi těžko hledají léky, viry si s námi dělají, co chtějí, a my se s nimi snažíme bojovat,« uvedla Adámková. Připomněla, že bývalé Československo a poté krátkou dobu i Česká republika měly svůj vlastní výzkum vakcín, takže je na co navazovat.

»Účinná antivirotika jsou velmi obtížná, je jich velmi málo. Naše budoucnost v prevenci je očkování,« zdůraznila Adámková.

Nejprve se bude testovat na myších a potkanech

Ve Státním zdravotním ústavu se podle jeho ředitele Pavla Březovského věnuje novému typu koronaviru od začátku Národní referenční laboratoř pro chřipku. »Podařilo se nám vytvořit snímek koronaviru u jednoho z prvních pacientů, který se dostal do České republiky. Měří 200 nanometrů,« uvedl. SZÚ také vytvořil jednu ze 30 dosud známých sekvencí genu, kterou zapsal do knihy genomu tohoto koronaviru při Světové zdravotnické organizací. Zároveň se podle něj daří vir pěstovat a vytvářet ho určité zásoby pro další zkoumání.

»Bude-li ta první fáze úspěšná, tak potom náš tým zahájí proces přípravy preklinického a klinického hodnocení,« řekl ředitel ÚHKT Petr Cetkovský. Nejprve se bude testovat na myších a potkanech. »Cílem bude ověřit nejen účinnost vakcíny, ale i její bezpečnost,« doplnil ředitel IKEM Michal Stiborek. Vakcína by měla být takzvaně inaktivní neboli připravená z usmrcených virů, které si lidský organismus zapamatuje a v budoucnu umí s jejich živými formami bojovat.

O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích. Na nemoc COVID-19 zatím neexistuje prověřený lék, hlavní zbraní v boji proti ní je tak důsledná izolace lidí nakažených koronavirem, případně omezení kontaktů napříč celými populacemi.

Vyrážka jako příznak COVID-19

Lékaři Dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady a 3. LF Univerzity Karlovy upozornili, že jediným příznakem onemocnění COVID-19 mohou být tzv. covidové prsty. Je to vyrážka, která se objevuje zvláště u dětí a mladistvých pacientů jako první příznak onemocnění. »Chceme na to upozornit rodiče i zdravotnickou veřejnost zvlášť v dnešní době, kdy se rozvolňují protiepidemická opatření a menší děti se vracejí do škol,« uvedla mluvčí FNKV Tereza Romanová.

Jako tzv. covidové prsty označují lékaři červené hrboly na prstech zejména dolních končetin, které jsou bolestivé na dotek a mohou svědit. Podle ředitele FNKV Petra Arenbergera se u některých pacientů objevily jako jediný příznak onemocnění COVID-19. »Covidové prsty jsou pro dermatology něco nového,« uvedl. Pacienti s takovými příznaky by podle něj měli být vyšetřeni na nový koronavir.

Kožní příznaky covidové infekce se podle Romanové vyskytují asi u 20 procent pacientů. Objevují se obvykle třetí až pátý den onemocnění a posléze samy odeznějí. Mezi další kožní příznaky nového koronaviru patří například kopřivka, mramorovaná kůže a drobné krevní výrony na dolních končetinách. Mezi obvyklé příznaky nemoci patří teploty, suchý kašel a dušnost. Objevuje se i náhlá ztráta čichu nebo chuti u nakažených.

