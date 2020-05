Ilustrační FOTO - Pixabay

Ulehčit malým firmám? Proč ne, ale má to několik háčků

Snížit daň z příjmů malým firmám s ročními tržbami do tří milionů korun chtějí poslanci hnutí SPD. Takové firmy by platily 15procentní daň místo nynějších 19 procent. KSČM se diskuse nezříká, přednost však dává progresivní dani z příjmu právnických osob.

Novelu zákona o daních z příjmů předložilo SPD ve Sněmovně před pár dny. Návrhem chce snížit daňovou zátěž malých firem. Jde o další z návrhů tohoto hnutí, které v poslední době navrhlo například zvýšení daňových slev na poplatníka nebo zvýšení příspěvku na péči.

»Daňová zátěž v České republice patří mezi nejvyšší v Evropské unii, a navíc je nepřehledná,« zdůvodňují poslanci SPD svůj návrh. »Snížení daně pro malé společnosti, jejichž roční příjem nepřesáhne částku tří milionů korun, umožní ušetřené finanční prostředky investovat do dalšího podnikání, které v konečném důsledku bude pozitivním přínosem pro českou ekonomiku,« uvedli v důvodové zprávě. Zdanění ostatních firem s příjmy nad tři miliony by zůstalo na 19 procentech.

»Popravdě řečeno, nevím, jak je tento návrh napsán. Návrhy z dílny SPD, bohužel, mívají řadu legislativních nedostatků. Takže je těžké je schválit, byť myšlenka je leckdy dobrá,« reagovala pro náš list předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Dodala, že diskuse o výši daně tu určitě je. »V KSČM však dlouhodobě prosazujeme progresivní daň z příjmu právnických osob. A je třeba si uvědomit, že možná by to stálo i za jiný pohled - je řada OSVČ, které mají také obrat, i když jich není tolik, třeba dvacet třicet milionů korun. Tady je hranice tří milionů korun,« uvedla komunistická poslankyně s tím, že tři miliony znamenají, že tam spadají i plátci DPH, čemuž rozumí.

»Pro nás to k diskusi určitě je, ale v úvahu musíme brát také to, jaký to bude mít dopad do státního rozpočtu. Další věc je, jaký bude dopad například na skupinu OSVČ, jejíž obrat je daleko vyšší než tři miliony korun, a přesto platí 15procentní daň. V tom vidíme trochu nesoulad. Máme OSVČ s obratem šest milionů a platí 15 %, a tady budeme mít právnické osoby, které když nedosáhnou tří milionů, budou platit 15 %, ale jakmile to bude nad tři miliony, budou už platit na rozdíl od OSVČ 19procentní daň,« uvedla další možné náměty k diskusi Vostrá.

Vostrá: Počkám si na analytická čísla z ministerstva financí

Dopad na státní rozpočet odhadují předkladatelé na méně než jednu miliardu korun, na rozpočty obcí méně než 200 mil. Kč, na rozpočty krajů pak méně než 100 mil. Kč. »Výpadek v příjmech státního rozpočtu, který nastane po schválení předloženého návrhu, lze efektivně kompenzovat jiným daňovým opatřením, kterým může být vyšší míra zdanění nadnárodních korporací nebo zavedení účinných pravidel pro odliv zisků z České republiky,« uvedli poslanci SPD.

»To jsou to čísla, která dává SPD, ale já si ráda počkám na upřesnění analytických čísel, která jdou z ministerstva financí. Jedno je jisté – pro klub KSČM je velmi aktuální otázka nového nastavení systému daní tak, aby se v něm více objevil prvek progresivní daně,« zdůraznila Vostrá.

Do zákona navrhují předkladatelé vložit i přechodné ustanovení, které by umožnilo uplatnit nižší sazbu daně již za letošní rok. Změna by jinak měla platit od 1. ledna příštího roku. Návrh poslanců nyní dostane k projednání vláda. Bez ohledu na její stanovisko by se jím poté měli zabývat poslanci. Není však jisté, zda to ve zbytku volebního období stihnou.

(ku)