Odbory i zaměstnavatelé chtějí po vládě více podpory

O stavu české ekonomiky a opatřeních k jejímu oživení včera jednalo předsednictvo tripartity. Debatovalo například o kurzarbeitu, situaci pendlerů či hygienických pravidlech pro firmy, které obnovují provoz.

Odboráři a zaměstnavatelé si stěžovali na to, že s nimi kabinet opatření před jejich přijetím neprojednával. Žádají návrhy předem, chtějí se na přípravě kroků podílet.

»Témata jsme dnes spíš identifikovali. Nikdo neměl konkrétní podklady. Materiály se chystají bezprostředně pro jednání vlády. Není prostor pro projednávání problematických věcí. Proto se opatření často mění,« uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Program Antivirus

Odboráři a zaměstnavatelé požadují například návrh další podpory pro kurzarbeit. Nynější kurzarbeitový program Antivirus obsahuje zatím dva druhy příspěvků na náhrady mezd ve firmách, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. K těmto režimům A a B by mohl přibýt i model C. Jeho podoba ale zatím jasná není. Podle dřívějších vyjádření vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) měl přitom začít fungovat od května. »Návrh režimu C nedostal nikdo ze sociálních partnerů (odbory a zaměstnavatelé). Máme ho přislíbený,« řekl předák ČMKOS.

Antivirus pokrývá období od vyhlášení nouzového stavu do konce května. Zaměstnavatelé žádají prodloužení do konce srpna. Podle odborů by úřady měly z programu poskytovat firmám zálohy, ne až dodatečně příspěvek na vyplacené náhrady mezd.

Spor o odvody

Debata se včera podle Středuly dotkla i hromadného propouštění na pražském letišti, vydání hygienických doporučení pro firmy či situace přeshraničních pracovníků. Takzvané pendlery například z Polska má i řada českých firem. Shoda nepanuje na případném odkladu sociálních odvodů zaměstnavatelů.

Předsednictvo tripartity tvoří premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), předák ČMKOS Středula a šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Na jednání nechybí sekretář rady. Bývají na něm i čtyři stálí hosté - dva za odbory a dva za zaměstnavatele. Včerejšího jednání se účastnili také ministři průmyslu Karel Havlíček (za ANO) a vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a epidemiolog Roman Prymula.

Naposledy se předsednictvo tripartity sešlo v polovině března. Celá Rada hospodářské a sociální dohody ČR, kterou tvoří členové vlády, odboráři a zaměstnavatelé, nezasedala od poloviny loňského listopadu. Sejít se měla 2. března. Kvůli potvrzení koronavirové nákazy v Česku se ale jednání přesunulo na polovinu března. Nakonec se zrušilo. Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS v dubnu žádaly dopisem premiéra, aby znovu svolal tripartitní jednání. Stěžovaly si na to, že s nimi vláda nejedná o opatřeních k obnově české ekonomiky, na nichž by se chtěly podílet. Další jednání by se mělo konat 25. května.

Navrhuji zvýšení rizikových příplatků

Otázky Haló novin pro Bohumíra Dufka, předsedu Asociace samostatných odborů (ASO)

Ve čtvrtek 29. dubna jste se setkal s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. O čem jste hovořili?

Hlavním tématem této naší čtvrteční schůzky byla otázka možného zvýšení příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí, které jsou zaměstnancům vypláceny na základě příslušného paragrafu o minimální a zaručené mzdě dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020. Asociace samostatných odborů navrhuje zvýšit tento příplatek o 2500 Kč měsíčně.

Kromě toho Asociace samostatných odborů rovněž navrhuje zvýšit zvláštní příplatek za práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, který je vyplácen podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Ten by se zvýšil ve všech pěti platových třídách o 2500 Kč.

S tímto naším návrhem, tj. zvýšit oba příplatky o 2500 Kč, tj. celkem o 5000 Kč měsíčně, jsem ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou seznámil. Zdůvodnil jsem to mimo jiné i tím, že jsme toho názoru, že oba tyto příplatky již delší dobu nebyly valorizovány. Přičemž zaměstnanci v podnicích a firmách právě kvůli koronavirové pandemii prožívají složité a náročné období. Jsme přesvědčeni, že právě tyto okolnosti jsou tím správným impulsem, aby na tuto situaci český stát reagoval.

Navíc musím dodat, že naše představa vychází z toho, že příslušný zaměstnanec, který pracuje ve ztíženém pracovním prostředí, odpracuje zhruba 20 až 25 pracovních směn za měsíc. Takže zvýšení příplatku na 2500 Kč měsíčně by prakticky znamenalo, že by jim tento příplatek vzrostl asi o 100 Kč za směnu. Mimochodem, vezmeme-li v úvahu, že měsíční minimální mzda od 1. ledna 2020 činí 14 600 Kč a hodinová minimální mzda je 87,30 Kč za hodinu, potom vládou odsouhlasený příplatek, oproti předcházejícímu roku 2019, činí jen 8,73 Kč za hodinu. Přičemž se to týká nejen minimální mzdy, ale i dalších pěti platových stupnic. Proto jsme toho názoru, že návrh Asociace samostatných odborů na zvýšení těchto dvou příplatků o 2500 Kč za měsíc by tito zaměstnanci určitě přivítali. Oni si to, podle nás, rozhodně zaslouží!

Jaká byla reakce ministryně Jany Maláčové na váš návrh?

Shodli jsme se, že uvedený návrh odborů předložím v pondělí 4. května předsednictvu Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity s tím, že společně s náměstkem ministerstva práce a sociálních věcí pro legislativu Petrem Hůrkou připravíme novelizaci příslušného nařízení vlády ČR, která svým nařízením stanovuje výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zároveň i podmínky pro jeho poskytování.

Jakou reakci očekáváte od vlády a od zaměstnavatelů?

Ministryně Maláčová náš návrh podpoří. To je pro nás jedno plus. Ale rozhodující pro přijetí našeho návrhu bude do značné míry stanovisko zaměstnavatelů. Osobně předpokládám, že naše argumenty by měli zaměstnavatelé uznat a přijmout. Vždyť jim připomenu, že náklady na živobytí v současných podmínkách rostou a v důsledku koronavirové krize i nadále porostou, jak předpovídají někteří ekonomové. Tak by měli naši argumentaci vzít v úvahu a náš návrh přijmout. Potom by to měla přijmout i vláda. V případě ČSSD je to v podstatě jasné. Pokud jde o hnutí ANO, tak jenom připomenu, že premiér Andrej Babiš při svém nástupu do funkce předsedy vlády veřejně prohlásil, že když se dva sociální partneři, tj. zaměstnavatelé a odbory, na něčem shodnou a dohodnou, třetí sociální partner, tj. vláda ČR, tuto jejich dohodu vezme rovněž za svou a uplatní ji svým rozhodnutím a nařízením. Uvidíme, jak to dopadne, nicméně musím poznamenat, že jsem v tomto směru určitý optimista.

(ng)/Miroslav SVOBODA