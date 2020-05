Ilustrační FOTO - Pixabay

Opět o výši příspěvku živnostníkům

Poslanci by mohli rozhodnout o výši příspěvků drobným podnikatelům, které stát zavedl kvůli epidemii nového koronaviru. Pravděpodobně budou zrychleně schvalovat i další protikrizové zákony.

O vládním návrhu na prodloužení poskytování státních příspěvků 500 korun denně osobám samostatně výdělečně činným nejméně do 8. června budou poslanci znovu rozhodovat poté, co jim předlohu vrátila horní komora. Senát zejména chce, aby se dotace zvýšila za květen na 700 korun za den a za červen na 900 korun denně. Požaduje také rozšíření okruhu příjemců. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se senátními úpravami předlohy nesouhlasí a očekává se, že Sněmovna potvrdí její původní verzi.

»Podporujeme každou pomoc, kterou v této nelehké době může stát poskytnout. Ale ač návrh Senátu zní líbivě, nesmíme zapomenout, že to musí být provázané s ostatními návrhy. Není nic horšího, než kdyby se vytvořila určitá nespravedlnost v přístupu pomoci státu,« zdůraznil pro Haló noviny člen hospodářského výboru Sněmovny, místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. Poukázal na to, že se ozývají určité skupiny, že se zapomnělo na to či ono, nebo konkrétně právě na ně. »Proto si myslím, že bychom neměli dát na lidovou tvořivost senátorů a stát by měl navrhnout koncept, který by myslel na většinu, a mohl být provázaný. Vytrhávat jednotlivý zákon, byť třeba v dobrém úmyslu, není dobré, aby se nevytvářela se zlá krev,« dodal Luzar.

Člen hospodářského výboru Sněmovny, místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

Podpory se dočká i sport

Poslanci se mají také zabývat zmírněním dopadů vládních opatření k omezení šíření nákazy na sport. K tomu by měl pomoci zrychlený převod části sportovní agendy z ministerstva školství na novou Národní sportovní agenturu. Podle platného zákona ji má agentura převzít i s rozdělováním dotací až od příštího roku. Předloha agentuře umožní připravit už nyní program zvláštní podpory sportu. Na náhrady majitelům a provozovatelům sportovišť by mohla dostat podle dřívějších informací jednu miliardu korun. Sportoviště kvůli uzavření totiž přišla například o příjmy z pronájmů nebo ze vstupného, ale náklady a provoz zůstaly téměř stejné.

Poukazy místo vracení už zaplaceného vstupného budou moci pořadatelé dávat lidem podle předlohy za zrušené kulturní akce, které se měly konat do konce letošního října. O vouchery nejméně v hodnotě zaplaceného vstupného budou moci lidé požádat do konce března příštího roku, budou platné do konce října 2021. Pořadatelé budou muset nabídnout jejich držitelům náhradní, nebo stejnou odloženou akci.

Z běžných zákonů by poslanci mohli schvalovat mj. návrh na zrušení plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky, ve hře je i jen dvouletý odklad na rok 2023. Na pořad by se mohlo dostat i zavedení pětitýdenní dovolené, jak prosazuje KSČM, a pravidla sčítání lidu, domů a bytů v příštím roce. Ve sněmovním finále je nyní devět běžných zákonů včetně ústavní předlohy o zavedení obecného referenda. Není jisté, zda se poslanci stihnou vypořádat se všemi, ani to, které z nich případně dostanou přednost. Řádná schůze Sněmovny pokračuje odpoledne, ale skončit by měla už ve čtvrtek.

(ku)