Babiš už nebude usilovat o prodloužení stavu nouze

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nebude žádat Sněmovnu o prodloužení stavu legislativní nouze, který platí do 17. května. Babiš to řekl v neděli na Nově. Vyjádřil rovněž spokojenost s fungováním členů vlády v době epidemie, žádného se vyměnit nechystá.

Kabinet původně chtěl nouzový stav až do 25. května v návaznosti na harmonogram rozvolňování opatření proti epidemii koronaviru, na návrh KSČM však Sněmovna schválila termín 17. května. »Žádat nebudeme,« uvedl ministerský předseda k možnosti nouzový stav prodloužit. Zdůvodnil to tím, že vláda má projednat návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, který má ministerstvu zdravotnictví dát větší pravomoci. Odmítl, že by parlament v takovém případě přišel o možnost kontroly. Hlavním cílem novely je zastavit epidemii v co nejkratším čase za co nejmenších ztrát na životech a dopadů do ekonomiky

»Jsem rád, že k tomu premiér Babiš přichází, my jsme navrhli termín o týden kratší, než měla vláda, a jsem rád, že vláda ho akceptovala. Za necelé dva týdny, dokdy budou platit nezbytná opatření, která jsou v chodu, uvidíme. Zatím to vypadá dobře, ale situace se může změnit z týdne na týden« řekl našemu listu místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru a člen Ústředního krizového štábu Zdeněk Ondráček (KSČM).

Místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru a člen Ústředního krizového štábu Zdeněk Ondráček (KSČM).

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) pravomoci resortu pouze zpřesňuje. Neumožní mu omezit pohyb lidí, ale bude moci zakázat velké hromadné akce nebo nařídit nošení roušek i po skončení nouzového stavu 17. května. Má ministerstvu zdravotnictví také umožnit v případě potřeby zakázat nebo omezit činnost obchodů včetně nákupních center, výrobních provozoven a veřejné dopravy. Ministerstvo by mohlo regulovat činnost např. zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Novela je reakcí na rozhodnutí soudu, který zrušil některá mimořádná opatření vydaná ministerstvem. Podle soudu měla být vydaná podle krizového zákona.

»Aniž by kdokoli z poslanců předlohu viděl, strhla se kolem toho doslova mela, snad ji dostanu, abych si ji mohla prostudovat a vyjádřit se oficiálně. Vláda přiznala chybu, že nepostupovala podle krizového zákona, ale podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Teď to chce napravit zmíněnou novelou, aby i po ukončení nouzového stavu se mohlo postupovat podle tohoto zákona, což neznamená, že by pouze ministr zdravotnictví rozhodoval o dalších možných restrikcích, vždy by rozhodovala vláda, ministr by přicházel s návrhy na opatření,« zdůraznila místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru a stínová ministryně práce za KSČM Hana Aulická Jírovcová. Dodala, že pokud by to bylo tak, jak se zatím proslýchá, komunisté by s novelou neměli mít zásadní problémy, nicméně oficiální stanovisko si nechává na později.

Pravicová opozice hraje píárovou hru

Pravicová opozice návrh odmítla jako nebezpečný. Babiš takovou kritiku odmítl. »Opozice nezvládala řídit tuto zemi ani v normálních časech,« prohlásil na adresu pravicových kabinetů. Postavil se za ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), jehož odvolání žádá opozice mj. kvůli nákupu ochranných pomůcek, které byly podle kritiků několikanásobně předražené. »Vláda fungovala dobře, občas máme různé názory, společně to zvládáme, já jsem spokojený,« konstatoval.

»Pokud mluvíme o ministrech, kteří měli co do činění s pandemií, ještě bude na hodnocení minimálně NKÚ, který provede kontroly nákupů, ale chápu pana premiéra, že se snaží své lidi chránit, a co se týče ostatních – třeba ministr Petříček už měl být dávno vyměněn,« řekl k tomu Ondráček.

Podle Aulické hraje opozice velkou píárovou hru a média se toho chytají. Podotkla, že komunisté zdaleka nejsou se vším spokojeni, třeba s tím, jak se jednotlivá opatření podávala - na veřejnost to podle jejích slov leckdy působilo chaoticky. »Ale zase chápeme situaci, tvořilo se to ze dne na den, z hodiny na hodinu, nikdo jsme se s takovým problémem nikdy nesetkali, každý by asi dělal chyby. A teprve čas ukáže, co vlastně tato situace všechno přinesla,« prohlásila. Obává se, že v oblasti zdravotnictví to bude mít velké dopady, a teprve konec roku ukáže, jak se situace bude dál vyvíjet.

