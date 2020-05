Výhodou je vlastní zahrádka

Mnohé ovoce a zelenina je dovoz ze zahraničí, pandemie koronaviru zasáhla Španělsko a další země s nebývalou intenzitou. Dodávky zeleniny a ovoce jsou omezeny a obchody hledají jiné, často dražší zdroje. Zboží v oblasti zeleniny tak dosahuje nevídaných cen. Papriky více než sto korun za kilogram, květák devadesát korun za kus, ledový salát padesát korun. Když k tomu připočteme nebývalé sucho, je prognóza špatná.

Při dnešní situaci každý přemýšlí, jak si poradit s tak horentní finanční zátěží. Mnozí lidé začali pěstovat některé druhy zeleniny na zahrádkách, ne všichni však mají tuto možnost. Na sídlištích se vítaným prostorem stávají balkony. Můžeme na nich vidět rajčata, okurky, jahody i jiné plodiny.

Odborníci doporučují nahradit zeleninu různými klíčky, které mají dostatek vitamínů. Ty můžeme pěstovat doma. Jenže dejte dětem místo rajčete tuto poživatinu. Ne vždy se nám povede ratolest přesvědčit. Zvláště senioři oprávněně nemohou pochopit dovoz květáku, celeru a například brambor. Je nutné vrátit se k pěstování vlastní produkce ovoce, zeleniny, ale také co nejvíce zlepšit vlastní potravinovou soběstačnost.

Ceny by pravděpodobně stoupaly i bez pandemie koronaviru, má na ně vliv sucho, které letos zasáhlo celou Evropu. U nás úrodu například meruněk a jablek poničily jarní mrazy. Co se týče sucha, je podle výzkumů nejhorší za pět set let. V řekách je podle ministerstva zemědělství od šesti do třiceti procent vody oproti normálu. Což je stav alarmující.

Do mnoha obcí je již dnes dovážena pitná voda. Jsou uvedena v platnost omezení při jejím používání. Proto je nutné urychleně přijmout zákon o ochraně vody, který předložili poslanci KSČM. Nerad bych se dožil toho, že se naše krajina změní v neúrodnou poušť.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM