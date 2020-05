Jen hlupák věří Kolářovým lžím o agentech

Starosta Kolář, který je fanatickým odpůrcem Rudé armády, Ruska a zřejmě všeho s touto zemí spojeného, se nyní schovává před veřejností. Každý, kdo sleduje práci tohoto ztracence, ví, že jde o další pokus se zviditelnit.

Stačila podivná zpráva BIS o podezřelém ruském diplomatovi (dovolil si přicestovat na ruzyňské letiště a poté odjet autem na ruskou ambasádu – jaká hrůza!) a článek v pravičáckém Respektu, aby vláda vydala pokyn k policejní ochraně nejen Koláře, ale i pražského primátora Hřiba a »protekčního spratka« Novotného.

Jenom mediálně zhypnotizovaný naivka si může myslet, že agent z Lubjanky přiletí do Česka, aby zabil ubohého Koláře či Hřiba (Novotného považují Rusové za magora, což docela chápu), a udělá to tak nápadně, že se to provalí hned na letišti.

I když jsem přesvědčen o tom, že česká policie tomu věří a starostu s primátorem nejen hlídá, ale kontroluje jim i všechny láhve alkoholu, jež mají doma, aby náhodou neobsahovaly Rusy nastražený novičok…

Jako náhodou poskytl Kolář rozhovor hned několika médiím, ve kterém se vžívá do role spravedlivého bojovníka proti ruským špatnostem a neopomíná používat velikášské věty typu, »Rusko dostalo šanci, kterou promarnilo«, s odkazem na odstranění pomníku hrdiny druhé světové války maršála Koněva. Otec pana starosty působil dva roky na postu velvyslance ČR v Rusku, a tak Kolář jistě ví, že městská část, kterou vede, je ve srovnání s největší zemí světa tak trochu nickou.

Kolářovo stavění se do role českého vůdce s přesvědčením »já to těm Rusům nandám« je tak stejně směšné, jako Novotného exhibicionismus či Hřibův monotónní kolovrátek připomínající osmašedesátý rok.

Celý humbuk kolem Hřiba a Koláře není ničím jiným než další snahou dehonestovat cokoliv ruského před blížícím se 75. výročím konce druhé světové války. Naštěstí je v naší zemi stále mnoho lidí, kteří považují Rudou armádu za osvoboditele naší vlasti a Rusko za potenciálního slovanského obchodního partnera. I když možná právě tento fakt je hlavním důvodem soustavné dehonestace Ruska ze strany české pravice. Ta se dnes snaží napravit to, co se několik let nepodařilo generálovi Petru Pavlovi, který mnohokrát vypustil ze svých proamerických úst »zaručenou« informaci o tom, že Čína a Rusko jsou pro Českou republiku mnohem větší hrozbou než terorismus

A tak bude policie za peníze daňových poplatníků hlídat Hřiba, Novotného i Koláře, o čemž budou média formou poplašných zpráv informovat tím častěji, čím více se bude blížit 9. květen 2020. Pak tato pravicová šaškárna možná vyšumí…

Roman ROUN