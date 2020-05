Demokracie založená na hlavních zbraní

Ve vytváření negativního obrazu současného Ruska má veřejnoprávní televize dlouhodobou praxi. K dalšímu píchnutí do vosího hnízda ji nyní přišla vhod koronavirová vlna, se kterou v současnosti bojuje Putinův režim.

Pro vylíčení celkové úrovně ruského zdravotnictví v boji s tímto druhem pandemie si ČT pozvala 1. května do studia novinářku nadmíru povolanou. Petru Procházkovou. Divák po zhlédnutí její sedmiminutové »hodnotící« kanonády měl zcela jasno. Přetížené, kolabující zdravotnictví. Nemocnice nacházející se dál od Moskvy se suchými záchody někde na zahradě a bez teplé vody. Nedostatek zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek. A co je snad úplně nejhorší, dochází k zatlačení ruské opozice do velké defenzivy poté, kdy vláda přijala zákon, který umožňuje zvýšit tresty za fake news týkající se koronavirové pandemie.

To po přečtení zpráv v internetových médiích (ve veřejnoprávní televizi je třeba je hledat pod lupou) mapující koronavirovou situaci v USA si především vyznavači neoliberální demokracie (příznivci pražské kavárny) musí doslova chrochtat.

Vždyť co může být lepším příkladem pravé demokracie, kterou se máme učit, než zveřejněná informace, kterak demonstranti 30. dubna vtrhli do Kapitolu v Michiganu, aby se střelnými zbraněmi dali najevo, že odmítají karanténní opatření vyhlášená tamní guvernérkou! Demokracie založená na hlavních zbraní!

Pro naše pravdovláskaře, obdivovatele demobloku a všechny vyznavače tohoto druhu demokracie není vůbec hrůzostrašné, že více než 27 milionů obyvatel USA nemá zdravotní pojištění a že potravinové banky po celých USA hlásí zcela bezprecedentní čísla Američanů žádajících podporu. Přestože Donald Trump už »světlo na konci tunelu viděl«, tak k zásadní změně na tomto území stále nedochází. Zatímco dříve americký prezident očekával počet obětí 60 až 70 tisíc, nyní vyjadřuje naději, že koronaviru v zemi podlehne méně než 100 tisíc.

Koronavirová pandemie mohla být příležitostí k ukončení světových závodů ve zbrojení a k využití takto »ušetřených« prostředků především pro zdravotnictví a sociální potřeby obyvatel planety. Škoda, že současný světový četník USA má priority stále stejné. Jen k astronomickému zbrojení se již nyní snaží vypátrat a potrestat hlavního viníka koronavirové pandemie, současnou komunistickou Čínu.

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM