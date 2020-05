Kdo má černého Petra?

Úřad Vysoké komisařky OSN pro lidská práva minulý týden varoval před zneužíváním stavů nouze kvůli pandemii koronaviru k policejnímu násilí a hromadnému zatýkání osob. Šéfka terénních operací úřadu OSN pro lidská práva Georgette Gagnonová uvedla, že nejvíce znepokojivá jsou obvinění ze zneužívání nouzového stavu v 15 zemích, mezi nimiž uvedla také jeden evropský stát, a to – podle očekávání – Orbánovo Maďarsko.

Že mimořádné pravomoci by neměly být zbraní, kterou vlády používají k umlčování odporu, kontrole obyvatelstva či dokonce k udržování své moci (což je právě případ Orbána) zdůraznila v té samé době i Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová. A ještě o týden dříve generální tajemník OSN António Guterres upozornil na to, že některé země boje proti koronaviru využívají k zavedení represivních opatření, která s pandemií nemají nic společného. A to až tak, že hrozí krize dodržování lidských práv!

Ve zmiňované patnáctce překvapivě chybí Turecko, kde se v době hromadného propouštění vězňů kvůli koronaviru toto »zdravotně-amnestitavní« opatření netýkalo výhradně jen politických vězňů – odpůrců Edroganovy diktatury (a to nejen z řad Kurdů); není v ní ale ani Brazílie krajně pravicového prezidenta Bolsonara, který na demonstranty v souvislosti s koronavirem posílal po zuby ozbrojené »muže zákona« a sám se pokusil díky nouzovému stavu otestovat nálady společnosti k posílení autoritářských tendencí své nelegitimní vlády.

Podle očekávání naopak mezi zeměmi-hříšníky nechybí nejen Američany ostrakizovaný Írán, ale i Nigérie, Keňa, Jihoafrická republika, Filipíny, Srí Lanka, Salvador, Dominikánská republika, Peru, Honduras, Jordánsko, Maroko, Kambodža a Uzbekistán. Kdo všechno na podobu tohoto seznamu nežádoucích měl vliv, není jasné, protože kdyby to byla čistě americká práce, pak by tam našinec čekal minimálně také Venezuelu. Ale možná tam není právě proto, aby to tolik nekřičelo.

Gagnonová pro jistotu ovšem na brífinku v Ženevě alespoň dodala, že pravděpodobně jsou desítky dalších zemí, na které by bylo možné poukázat. Takže se vlk aspoň takhle částečně nažral…

Hlavní obava ohledně výjimečných nouzových opatření je ta, která byla popsána jako toxická kultura uzavírání v některých zemích. V některých z kritizovaných zemí byly prý pozatýkány až desetitisíce lidí kvůli porušení opatření souvisejících s pandemií. Nejvíc osob bylo zadrženo na Filipínách. Během 30 dní tam bylo kvůli porušení zákazu vycházení zadrženo podle ČTK na 120 000 lidí! Je dobře, že k tomuto OSN nemlčí.

Roman JANOUCH