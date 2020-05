Kalifornie. Od korony k sociálnímu státu

Americký stát Kalifornie zavedl v posledních týdnech řadu krizových sociálních opatření, která měla vést ke snížení přenosu koronaviru mezi občany. Levicově liberální část místní politické reprezentace nyní usiluje o to, aby některé z těchto kroků zůstaly v nejlidnatějším státě USA platit po odeznění krize natrvalo, napsal list The New York Times.

Místní úřady pustily ve snaze o zpomalení šíření viru tisíce vězňů z přeplněných věznic, zrušily používání peněžité záruky při propouštění lidí z vazby, zajistily tisícům lidí bez domova střechu nad hlavou a obstaraly desetitisíce počítačů dětem ve venkovských a chudých oblastech, aby se mohly vzdělávat dálkově v čase uzavřených škol.

New Deal?

Levicová část místního politického spektra se snažila podobné reformy prosadit roky, avšak dosud neúspěšně. Po příchodu koronaviru se k nim přistoupilo za rekordně krátkou dobu. Někteří aktivisté a politici nyní doufají, že by některá tato opatření mohla zůstat v platnosti i po odeznění krize. Příležitost k proměně místní společnosti přitom přirovnávají k Novému údělu (New Deal) po ekonomické krizi z 30. let minulého století či k oběma světovým válkám.

»Pandemie si vynutila, že jsme velice rychlým tempem přijali spoustu opatření, o nichž se dosud jen hovořilo,« řekl George Gascon, bývalý prokurátor ze San Franciska. »Zmáčkli jsme resetovací tlačítko a to podle mě již nepůjde vrátit zpět,« dodal optimisticky.

Podle starosty města Los Angeles Erica Garcettiho by mohla nynější krize sloužit jako katalyzátor změn při snaze zajistit bezplatné vyšší vzdělávání nebo zmenšit obrovské sociální rozdíly. »Musíme se v tomto čase zeptat našeho města a státu: je normální stav skutečně to, k čemu se chceme vracet?« řekl starosta.

Republikáni budou škodit

Reformní úsilí však podle The New York Times čelí i přes nový impuls řadě překážek. Podobné změny se v Kalifornii snažili někteří politici prosadit desetiletí, ale nenašla se pro ně dostatečná politická podpora. Opoziční republikáni se i nyní domnívají, že prioritou v letech po současné zdravotnické a s ní spojené ekonomické krizi by mělo být seškrtání vládních výdajů. Není tak podle ČTK jisté, zda si bude moci Kalifornie pokračování koronavirových sociálních opatření dovolit…

(rj)