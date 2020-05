FOTO - Pixabay

Příspěvek OSVČ se bude vyplácet i po 30. dubnu

Živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným, které poškodila epidemie koronaviru, se bude vyplácet i po 30. dubnu jednorázový příspěvek 500 Kč denně. V úterý opakovaně schválila Sněmovna.

Odmítla přitom pozměňovací návrh Senátu, který chtěl příspěvek zvýšit za květen na 700 korun denně a za červen až na 900 korun denně. »Nedává smysl, abychom na konci kompenzačního období zvedali a rozšiřovali bonus,« reagovala na senátní úpravy ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Novelu zákona o takzvaném kompenzačním bonusu nyní dostane k podpisu prezident.

Vládní předloha prodlužuje dobu poskytování příspěvku tak, aby ho stát mohl vyplácet i po 30. dubnu, kdy měl příspěvek původně skončit. Vláda navrhla zavést i takzvané druhé bonusové období, které má trvat od 1. května do 8. června. Případné třetí období by mohlo trvat až do konce srpna. O jeho zavedení už by rozhodovala sama vláda a nebyla by zapotřebí změna zákona.

Dopady vládní předlohy na státní rozpočet za období od 1. května do 8. června budou maximálně 13 až 14 miliard korun, uvedla již dříve ministryně financí.

Sněmovna při předchozím schvalování rozšířila okruh příjemců příspěvku o OSVČ, které současně s tím vykonávají zaměstnání jako pedagogové. Senátní návrh ho rozšiřoval i na OSVČ, které jsou současně zaměstnanci s příjmy do 10 000 korun měsíčně, na dobrovolníky v pečovatelské službě a na pěstouny. Ani tuto senátní úpravu poslanci nepodpořili.

Příspěvek je určen nejen živnostníkům, ale i dalším obdobným samostatným profesím. Nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Podmínky programu Pětadvacítka, z něhož se peníze poskytují, se podle dřívějšího vyjádření ministryně financí nemění, ale podnikatelé musí předložit nové čestné prohlášení.

Podle Schillerové k 29. dubnu obdržely finanční úřady zhruba 460 000 žádostí o vyplacení bonusu. Podle některých odhadů by o něj mohlo žádat až 700 000 osob.

(jad, ku)