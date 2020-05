Za mlhou

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je český rybníček Brčálníček, který přes mlhu vůkol žije vlastním životem. A toky informací. Ale čím víc se bavím s nejrůznějšími lidmi, tím víc se utvrzuji v tom, že všechny konspirační teorie o původu toho zákeřného viru jsou pravděpodobně mimo. Nebo je ještě všechno jinak.

Již z pěti různých zdrojů, od pěti různých rodin mám informace o tom, že řešili silné virové ataky ještě na konci prosince a v lednu. Ano, většina z těchto atak přišla po cestování (přímo i nepřímo přes kolegy v práci, či děti ve školce), ale ne z Číny, ale ze zahraničních lyžařských středisek, Rakouska a Itálie. Většinou nemoc proběhla celou rodinou. Potvrdila i dnešní poznatky, že muži nemoc zvládali hůře, ženy lépe, a děti podle jejich průměrného zdravotního stavu. Většinou jen lehce, ale pokud se viry spojily se sezonními rýmičkami, podle jedné maminky na to lehla půlka školky a její dcera s horečkou skončila na dva dny v nemocnici. Jenže tenkrát lékaři ještě nevěděli, s čím mají co do činění a tak vysoké teploty, dušnost a malátnost nazvali virovou atakou.

Když pak nemoc dostala jméno, chtěli se mnozí nechat dodatečně otestovat, ale protože v počátcích testování se testovali jen lidé s příznaky, a oni byli již v pořádku, nebyli zařazeni. A když někteří vyrazili na testy později, kdy dělal stát plošné testy, byli již naprosto »čistí«.

Každopádně nemoc zde podle všeho byla mnohem dříve, ale tím, že dostala jméno a zavedla se přísná opatření, bylo zajištěno, že se nerozmohla tak, jako v jiných zemích.

Slyšela jsem krásné přirovnání o mlze. Mlha také nepřijde najednou. Musí být vhodné podmínky, vlhkost, nízký tlak, nulový vítr. Virus využil zimních teplot, nižší imunity lidí a cestování, aby se rozmohl. A co se dělá, když mlha začne? Rozumní lidé zalezou domů, ti co musí být venku, přibrzdí. Kdo nezpomalí, riskuje, že v mlze nabourá. My jsme přibrzdili, ale díky tomu jsme nenabourali a s minimálními ztrátami můžeme nyní, když se mlha mírně rozpustila, pokračovat dál. Ale mlhu máme stále v zádech, a dokud se nezmění společenský tlak a nepřijde čerstvý vítr v podobě účinné vakcíny, musíme počítat s tím, že se mlha může vrátit.