O jedné reakci našich senátorů

Když ze svého místa senátor Jaroslav Doubrava přednesl svůj návrh, senátoři ztichli tak, že jehlu padnout na zem by bylo slyšet. Byl to pro ně návrh doslova šokující. Doubrava totiž navrhl, aby v době, kdy COVID-19 sužuje naši zem a lidé ztrácejí práci a peníze, si sami senátoři snížili platy a dokázali tak, že »druhá komora« je vůbec k něčemu, a ne jen pro to, aby komplikovala činnost vládě bojující za naše zdraví. Návrh se ani neprojednával. Byly prý důležitější body na programu.

Kdo sleduje jednání Senátu, ví, co všechno si současní »demokratičtí« senátoři dokážou vymyslet, aby zkomplikovali chod naší země. I proto Senát má tak malou důvěru mezi lidmi a ke zvolení do Senátu stačí jen maximálně třetina voličů, kteří chodí volit do Poslanecké sněmovny. Proč? Protože pro většinu voličů je Senát zbytečnou institucí, raději čas věnovaný k hození volebního lístku do volebních uren využijí jinak. Je to jistě chyba. Dostanou se do něj totiž zástupci těch stran a seskupení, které jsou připraveny a dokázaly nejlépe zaktivizovat své voliče. Někdy stačí na kandidátku napsat známé jméno a lidé volí, aniž by znali jeho program či osobní zkušenosti a kvality. A Senát může pak škodit.

Za současné situace pravicová většina členů Senátu má na růžích ustláno. Nemají odpovědnost, jen mohou štípat. A tak štípají. Rozrušovat. A tak rozrušují. Komplikovat. A tak komplikují. A vymýšlejí, jak se zviditelňovat. Co jinak říci k pokusu sebrat »argumenty« proti prezidentu Zemanovi a jít s nimi k Ústavnímu soudu? Návrh neuspěl, nemohl uspět. Autoři se zviditelnili, to jistě ano. Jinak nic. Jen zbytečně vydaný čas na »sbírání argumentů« a sepisování stížnosti. Nedivím se prezidentu Zemanovi, že hovoří o zbytečnosti Senátu.

Návrh Jaroslava Doubravy na snížení platů v době, kdy ostatní pocítili náraz koronaviru a musí něco obětovat a obětují, nebyl tedy projednán. Byl by proti zájmům senátorů, protože peníze, to je to hlavní, oč pánům a paním senátorům a senátorkám jde.

Proto si myslím, že v příštích senátních volbách bychom všichni, kterým jde o tuto zem, měli jít i k senátním volbám a zvolit ty, kterým jde skutečně o naši vlast, a ne o vysoké platy za nic.

Jaroslav KOJZAR