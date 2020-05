Není oživení jako oživení

Slovo, které teď často skloňujeme, může mít různé podoby. Rozhodně všichni čekáme na oživení běžného života. Velkým úkolem bude i oživení ekonomiky. Každý z nás se těší na návrat k normálu, běžným povinnostem i radostem. Pandemie koronaviru nám mnohé vzala. Také však přiměla k větší soudržnosti a pomoci potřebným. Až doteď jsem nevěděla, že je třeba »oživit« Poslaneckou sněmovnu. Mám za to, že jí rozhodně nechybí akčnost, dostatečně živá jednání často dlouho do noci. Zřejmě je práce pro některé rádoby politiky málo, a tak ODS vítá ústy svých představitelů ohlášenou kandidaturu Pavla Novotného v nadcházejících parlamentních volbách v příštím roce. Bude prý oživením. Jenže role poslance je především práce a s tou Novotného exhibice a vulgárnosti nejdou dohromady. Koneckonců i názory členů ODS na starostu Řeporyjí se různí. Co je však hlavní, rozhodovat budou občané.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny