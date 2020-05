Odmítám přepisování dějin

Jsou dny spojené s koncem druhé světové války. Devátého května vstoupila Rudá armáda do stále ještě bojující Prahy, i když většina německých vojáků opustila navečer 8. května podle dohody s nacistickým vojenským velením hlavní město a zamířila do amerického zajetí. Tak jsme se to učívali a tak to byla, jak nám říkali naše rodiče, pravda. Desátého května vstoupila i k nám do Soběslavi Rudá armáda a bylo možné se radovat z osvobození. Jen sovětských vojáků osvobozujících naši vlast zemřelo v Československu více než sto čtyřicet tisíc.

Dnes se osvoboditelská úloha Rudé armády zpochybňuje. Vyzvedává se úloha amerických vojáků, kteří osvobodili jihozápadní Čechy. Díky jim za to, beze sporu, ale hlavní silou, která dokázala porazit nacismus, byl Sovětský svaz. Nebýt Stalingradu, Kursku a například i Ostravsko-opavské operace těžko by ostatní Spojenci byli schopni nacismus porazit. Proto každý rok dáváme i u nás květiny na hroby sovětských vojáků, kteří padli v okolí našeho města nebo na cestě k němu.

Velmi se mě v této souvislosti dotýkají takové činy, jaké předvádějí někteří pražští představitelé. Ať již jde o odstranění sochy maršála Koněva či instalace desky vlasovcům, zrádcům vlastního národa. Jak daleko odtud je ke glorifikaci protektorátní vlády a třeba i ministra Moravce, o němž dokonce byl natočen dvoudílný televizní film. Proč také byly natočeny takové filmy jako Habrmannův mlýn či Želary, které z jednotlivostí, které se možná staly, či spíše ani nestaly, dělají pravidlo? Proč nemůžeme vidět třeba Němou barikádu natočenou podle Jana Drdy? Současná naprosto nepřátelská propaganda proti Rusku nechává otevřeny dveře dokonce projevům fašismu. Že přeháním? Nikoli. Četla jsem například na Facebooku vzkaz od jakéhosi Michala. Podle něj, cituji i s chybami: »Hitler a Nemci zachranili europu on zidovkobolseviky stalinistu, kteri mneli na plane vtrhnout do Europy kocem Augusta 1941«. Jak daleko je od těchto slov k fašistickému násilí, když svými činy je dokonce podporují představitelé hlavního města?

Pro mne osvoboditeli naší země budou navždy především sovětští vojáci, které vítali moji předci. Odmítám přepisování historie. Odmítám činy pánů Kolářů a Novotných.

Růžena DOMOVÁ