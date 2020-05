Pro poučení lidstva

Už ani nevím, kdo mi tento citát nedávno říkal, ale zaujal mě: »Dějiny jsou soupis významných událostí, které se udály úplně jinak. Popsaných historiky, kteří u nich vůbec nebyli. Pro poučení lidstva, které se z ničeho nepoučí!«

Hlavně mě zaujalo to, že se lidstvo nepoučí. Ne, lidstvo poučené je, a velmi krvavě. Ale moc, která vládne i v současnosti, má všechny možnosti další generace uvrhnout do lži, krvavých válek a zabíjení, kdy lidský život nemá žádnou hodnotu.

Svátek práce se slaví zásadně separovaně, aby se náhodou občané neradovali v nějaké jednotě. Pražské povstání a Prahu »zachránili« vlastně vlasovci a ruští padlí osvoboditelé se vlastně otrávili alkoholem, protože neměli už co osvobozovat.

Takže proč se vlastně Rudá armáda na rozkaz maršála Ivana Stěpanoviče Koněva hnala do Prahy? Nebylo to snad v reakci na volání o pomoc z Českého rozhlasu? Proč byl sestřelen a vzplanul první tank T-34, který vjel na Klárov jako první, když Praha byla vlastně osvobozená? Proč zakázal maršál I. S. Koněv Prahu odstřelovat z těžké techniky? Nebylo to náhodou proto, aby nebyly poničeny památky? Nebylo to hlavně také proto, že by zemřelo více civilistů a občanů Prahy? A nebylo to také proto, že Praha byla plná Němců a fašistů? A nestálo tohle rozhodnutí maršála I. S. Koněva více životů právě Rudou armádu? Když se projdete po Olšanech, kde vojáci leží, a pohlédnete na data narození, zjistíte, že to byli většinou mladí kluci okolo dvaceti let. A dnes se o nich mluví jako o opilcích.

Neskutečná hanebnost a neúcta k osvoboditelům. Tohle se prostě ubránit musí! A ještě jedna věc, kterou je třeba zdůrazňovat a obhajovat. A tím je zásadní role komunistů při vítězství nad fašismem v druhé světové válce. Pod vedením komunistů, bolševiků a jejich spojenců byl poražen Hitler a jeho fašistické Německo. Máme být tedy na co hrdi. Oslavujme 75. výročí Vítězství nad fašismem důstojně i pro poučení dalším generacím lidstva, i když boj komunistů o historii a proti fašismu teprve začíná.

Roman BLAŠKO