Povinná maturita z matematiky zatím nebude

Povinná maturita z matematiky od příštího roku zřejmě zavedena nebude. Sněmovna schválila požadavek ministra školství Roberta Plagy (ANO) v rámci novely školského zákona. Snahu části poslanců, aby se povinná maturita z matematiky pouze odložila o dva roky, dolní komora nepřijala.

Vládní návrh počítá s tím, že studenti si budou moci vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Státní zkouška se má navíc omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků se mají přesunout zpět do škol.

Plaga zrušení povinné maturity z matematiky zdůvodnil tím, že žáci na ni nejsou připraveni, neboť výuku matematiky se zatím nepovedlo dostatečně zlepšit. Dvouletý odklad by to podle ministra nevyřešil vzhledem k tomu, že do plánů zasáhlo i uzavření škol kvůli epidemii koronaviru. Pro odklad pouze do roku 2023 bylo nakonec jen 18 ze 101 přítomných poslanců, zatímco zrušení povinné maturity z matematiky v rámci celého zákona podpořilo 78 z 99 poslanců. Proti bylo pouze 10 poslanců z řad KSČM a ODS.

»My jako MŠMT trváme na svém původním návrhu, nesouhlasíme s pouhým odkladem povinnosti konat ve společné části maturitní zkoušku z matematiky. Dvouletý odklad, který byl navržen, jsme považovali, ještě před vypuknutím korona krize, za nedostatečný,« prohlásil ve Sněmovně Plaga. A nebudeme si nic nalhávat, že korona krize do toho nějakým způsobem nezasáhla, dodal. Ve chvíli, kdy možná i příští rok bude částečně výuka narušena, je podle něj větší váha argumentu pro podporu vládního návrhu a ponechání volitelnosti předmětů i do dalšího období. »To samozřejmě neznamená, že by výuka matematiky, a na tom se shodneme předpokládám všichni průřezově, nebyla důležitá, že by se učilo méně,« prohlásil ministr školství.

Proč komunisté předlohu nepodpořili? »Objektivně chci říci, že je to jakýsi ústup České republiky od kvality vzdělávání. A to mě mrzí nejvíce,« zdůraznil člen školského výboru Sněmovny Ivo Pojezný (KSČM).

Člen školského výboru Sněmovny Ivo Pojezný (KSČM).

Dvouletý odklad prosazovala exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) spolu s bývalými rektory technických univerzit Karlem Raisem a Ivo Vondrákem (oba za ANO). Valachová uvedla, že odklad by měl dát ministerstvu čas na dokončení úprav ve vzdělávání před zavedením zkoušky.

Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než předloni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala.

Plán zrušit povinnou maturitu z matematiky hodnotili už dříve někteří kritici jako populistický. Záměr naopak v uplynulých měsících podporovaly Unie školských asociací CZESHA, unie a konfederace zaměstnavatelských svazů a Česká středoškolská unie. Proti se vyslovila Asociace ředitelů gymnázií či Svaz průmyslu a dopravy.

Pojezný: Je to krok zpět

Právě schválenou školskou novelu považuje Pojezný podle svých slov trochu za krok zpět. »Už před několika lety jsme vedli intenzivní debatu o tom, zda má být matematika povinný maturitní předmět, či nemá, navíc matematika není povinná u oborů uměleckých, sociálních či zdravotních, ale u technických oborů a průmyslovek jsme považovali za důležité, aby to byla jedna část z trojnožky důležitých předmětů – český jazyk – cizí jazyk a matematika, což je vlastně technický jazyk. Navíc jsme vždy trvali na tom, aby školství šlo v trendu vývoje společnosti nejen u nás, ale i ve světě, a tam trend přeje technickým oborům,« zdůraznil pro náš list Pojezný.

Poukázal na to, že novela není jen o matematice, ač je tím nejožehavějším tématem, ale byly tam i další věci: »My jsme určitě nechtěli, aby skončilo hodnocení písemných prací z českého a cizího jazyka Cermatem, protože si myslíme, že to bude postrádat objektivitu hodnocení žákovských prací,« uvedl komunistický poslanec. Připomněl mj., že poslanci KSČM podpořili Piráty v tom smyslu, aby tomu, kdo neudělá maturitu, nicméně má za sebou čtyři ročníky studia, bylo uznáno střední vzdělání bez maturity. Uznat však středoškolské vzdělání studentům, kteří by školu dokončili, ale maturitu neudělali, většina Sněmovny odmítla. Poslanci alespoň umožnili neúspěšným maturantům do dvou let získat výuční list.

Dolní komora rovněž umožnila zřízení výdejen jídla v lesních mateřských školách nebo zřizování přípravných tříd v soukromých základních školách. Nevyslyšena zůstala snaha Věry Kovářové (STAN) uzákonit mezi cíle vzdělání finanční, informační a digitální gramotnost. Neprosadili se ani lidovci s návrhem, aby mezi cíle vzdělávání patřilo přihlášení k antickým, židovským a křesťanským kořenům Evropy.

Poslanci v rámci úprav novely rozhodli o tom, že společnost Cermat bude muset po maturitách zveřejnit zadání jejich společné části a také správná řešení zadaných úloh. Stejnou povinnost má mít Cermat i v případě přijímacích zkoušek na střední školy. Školy budou moci zakázat žákům používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení.

Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident republiky.

