Ilustrační FOTO - Pixabay

Zvláštní dotace bude moci rozdělit sportovní agentura

Národní sportovní agentura zřejmě bude moci už letos rozdělovat dotace sportovním organizacím. Půjde o mimořádné příspěvky, které by měly klubům pomoci překonat dopady epidemie nového koronaviru. Vládní návrh, který s tím počítá, schválila Sněmovna.

Na náhrady majitelům a provozovatelům sportovišť by agentura mohla dostat z vládní rozpočtové rezervy jednu miliardu korun. »Naše ambice je vypsat program co nejrychleji,« řekl poslanec ANO Milan Hnilička, který agenturu vede. Dotace budou mířit podle něho na provoz a údržbu.

Předloha předpokládá zrychlený převod části sportovní agendy z ministerstva školství na sportovní agenturu. Podle platného zákona ji má agentura převzít i s rozdělováním dotací až od příštího roku. Návrh agentuře umožní připravit už nyní program zvláštní podpory sportu. Rozdělování letošních běžných dotací dokončí ministerstvo.

Předlohu podpořilo 86 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo. Podle poslanců KSČM nyní existuje vakuum, kdy ministerstvo školství nemůže vyhlašovat dotační tituly do oblasti například vlastníků sportovišť. »Existuje spousta tělovýchovných jednot, které mají sportoviště, haly, vnější prostory ke sportování – a k nim mají také nějaké nároky na mzdy uklízeček, zaměstnanců údržby apod. Takže teď by nastal výpadek tím, že přestala platba od sportovců do těchto zařízení,« zdůvodnil našemu listu podporu předlohy člen školského výboru Ivo Pojezný (KSČM). Schválená miliarda může podle něj vypomoci v současném nouzovém stavu, kdy stát vypomáhal např. mnohým vlastníkům nemovitostí, a také pracovníkům. »Navíc to vidím jako přípravu agentury pro její práci do budoucna – přerozdělovat prostředky státu,« dodal Pojezný.

Někteří poslanci zákon zpochybňovali. Například podle Zbyňka Stanjury (ODS) a Lukáše Bartoně (Piráti) programy mohlo vypsat ještě ministerstvo. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) poukazoval na to, že podle platných zákonů může letos ministerstvo ještě rozdělovat sportovní dotace, nové programy ale už vypisovat nemůže.

Za zrušené kulturní akce poukazy

Sněmovna schválila také předlohu, podle níž pořadatelé zrušených kulturních akcí budou moci odložit vrácení peněz za uhrazené vstupné. Lidé budou moci organizátory požádat o poukaz na náhradní nebo odloženou akci. Na odklad vrácení platby by měla platit takzvaná ochranná doba do konce října příštího roku.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl, že zákon se bude vztahovat na divadelní, koncertní i další kulturní produkce a zejména na velké letní hudební festivaly, které se letos konat nebudou. Z řad opozice zaznívala podpora předlohy, ale i kritika. Podle Martina Baxy (ODS) je zákon alibistický, když pomoc přenáší na zákazníky. Dominik Feri (TOP 09) vyzýval k přímé peněžité podpoře. Podle stínového ministra kultury za KSČM Zdeňka Štefka je navržené opatření potřeba, nejde však o komplexní řešení situace. »Je to jedno z mnoha částečných řešení dopadů na kulturu, které určitě pomůže, ale samo osobě to komplexní řešení není. Dopady nynější krize budou samozřejmě dlouhodobé a budou se muset řešit ještě řadou dalších opatření,« řekl Haló novinám.

Zákon se vztahuje na kulturní akce, které se měly konat do konce letošního října. O poukaz místo vrácení vstupného budou moci zákazníci požádat organizátory do konce března příštího roku. Voucher dostanou nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného. V ochranné době budou muset pořadatelé nabídnout náhradní nebo odloženou kulturní akci ve stejné nebo vyšší hodnotě.

Na okamžité vrácení peněz budou mít podle zákona nárok zdravotně postižení lidé, nezaměstnaní, těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, lidé starší 65 let a samoživitelky nebo samoživitelé. Ostatní lidé, kteří o poukaz nepožádají, se dočkají vrácení peněz za vstupné nejpozději v polovině listopadu příštího roku.

