Ilustrační FOTO - Pixabay

Vyhláška umožňuje do konce června učit vychovatelům a asistentům

Ministerstvo školství vyhláškou, která se jinak věnuje formě přijímacího řízení, maturit a dalších zkoušek v době koronavirové epidemie, umožnilo do konce školního roku samostatně učit na základě rámcových pokynů učitelů asistentům pedagogů a vychovatelům. Základním školám to má pomoci uspořádat fungování od 25. května, kdy se na dobrovolné bázi mohou do lavic vrátit žáci prvního stupně základních škol, ale pouze ve skupinách do 15 žáků.

Učitelé, kteří od uzavření škol v první polovině března vedou výuku na dálku, by od 25. května měli učit jak žáky v prezenční formě, tak pokračovat v učení na dálku. Část z nich se k tomu do škol vrátit neplánuje, protože patří k rizikové skupině ohrožených koronavirem nového typu. Rizikovými skupinami jsou zejména senioři a lidé s dlouhodobými nemocemi, jako jsou cukrovka nebo srdeční potíže. Ředitelé škol proto řeší organizaci chodu škol v neobvyklém uspořádání.

Vyhláška konstatuje, že asistent pedagoga a vychovatel může ve školním roce 2019/2020 na základě rámcových pokynů učitele samostatně vykonávat vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků základní školy.

Podle ankety Asociace ředitelů základních škol z konce dubna by mohla mít potíže se zajištěním školních skupin přibližně třetina základních škol. Víc než polovina škol by to měla zvládnout bez větších potíží. Hlavní problémy viděli ředitelé v zajištění hygienických podmínek ve školách nebo učitelů.

Školy jsou kvůli šíření koronaviru od 11. března zavřené. V Česku je podle statistik ministerstva školství 4176 škol s prvním stupněm, z toho 2762 má i stupeň druhý.

(čtk)