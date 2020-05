Jágr: Nevím, jestli budu ještě hrát, minulou sezonou jsem podcenil

Hokejový útočník Jaromír Jágr se stále nerozhodl, zda bude i v příští sezoně pokračovat v hráčské kariéře. Osmačtyřicetiletý majitel kladenského klubu, který se v minulém ročníku neudržel v extralize a čeká jej opět start v první lize, zároveň přiznal, že předchozí sezonu podcenil a nastupoval s příliš velkou tělesnou hmotností.

Hokejový útočník Jaromír Jágr v dresu New Jersey Devils. FOTO - Wikimedia commons

"Musím říct, že jsem se ještě nerozhodl, jestli budu hrát, nebo ne. Upřímně musím říct, že jsem minulou sezonu trochu podcenil. Podcenil jsem ji z toho důvodu, že jsem hrál s větší váhou než bych měl hrát," uvedl Jágr v rozhovoru v pořadu Showtime na CNN Prima News.

Nejproduktivnější Evropan v historii NHL, který se do mateřského Kladna vrátil v lednu 2018, hrál s váhou okolo 117 kilogramů. "Což je na hokej hrozně moc, proto jsem nepodával takový výkony, který jsem mohl odevzdávat," přiznal Jágr, jenž v extralize nastoupil do 38 zápasů a nasbíral 29 bodů za 15 branek a 14 asistencí. "Hokej se posunul do větší rychlosti, proto mě to trochu limitovalo," dodal.

Olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru si dobře uvědomuje, že pokud bude chtít pokračovat, musí hmotnost upravit. "Snažím se víc trénovat. Upravil jsem stravu. Přestal jsem jíst sladký a snažím se omezit i maso. Takže uvidím. Já nemám co ztratit. Sezona začíná, jestli se tedy rozhodnu hrát, za pět měsíců. Nemám co ztratit a uvidím, jak na to bude moje tělo reagovat," uvedl Jágr.

(čtk)