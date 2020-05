Ilustrační FOTO - Pixabay

Litevská metropole Vilnius, jedna velká kavárna

Litevské hlavní město Vilnius se přeměňuje v jednu velkou kavárnu pod širým nebem, napsal britský list The Guardian o rozhodnutí místní radnice poskytnout veřejný prostor kavárnám a barům, aby mohly dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti mezi hosty a stolky jako jedno z opatření proti šíření koronaviru. Pronájem je zdarma.

V Litvě kavárny a restaurace se zahrádkami směly v minulém týdnu zase otevřít, ale ministerstvo zdravotnictví si vymínilo respektování odstupu mezi lidmi. Radnice v metropoli se proto rozhodla vyjít vstříc restauratérům a kavárníkům, které tvrdě zasáhla koronavirová krize. Pobaltský stát v té chvíli evidoval 1449 potvrzených případů nákazy a 44 s ní spojených úmrtí. Stav nouze, vyhlášený vládou, potrvá minimálně do 11. května. Ale v rámci uvolňování omezujících opatření směly znovu otevřít skoro všechny obchody, kadeřnictví, jakož i restaurační a kavárenské zahrádky.

Nadále ale platí přísná pravidla ohledně dodržování odstupu mezi lidmi, omezení počtu zákazníků, kteří smějí současně nakupovat v obchodě, či povinnost nosit roušky na veřejných místech. Kavárny a restaurace musí mít stoly a stolky v nejméně dvoumetrové vzdálenosti od sebe. To samozřejmě představovalo problém pro mnoho takových podniků v historickém centru, zapsaném na seznam světového dědictví UNESCO, v jehož úzkých uličkách je skoro nemožné najít místo pro více než pár stolků venku. Do toho ale přišla starostova nabídka. »Kavárny u náměstí, ulic, rynků budou mít povoleno vynést stoly ven, a to bez poplatků tuto sezonu,« uvedl Remigijus Šimašius. Dodal, že bezpečí veřejnosti zůstává pro město hlavní prioritou, ale nabídka by měla pomoci kavárnám »otevřít, fungovat, udržet zaměstnance a Vilnius naživu«.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Podle radnice se kavárnám a restauracím otevřelo 18 veřejných prostranství včetně hlavního náměstí před katedrálou. Další místa mohou přibýt během léta. Návrh uvítali majitelé podniků, kteří si o tuto nabídku podali více než 160 žádostí. »Přišlo to právě včas,« řekla Evalda Šiškauskienėová ze sdružení hotelů a restaurací. Opatření by podle ní mohlo členům sdružení získat další klienty a také vrátit život do městských ulic, aniž by byly porušeny požadavky na bezpečný odstup. Městské úřady se také rozhodly ocenit místní zdravotníky stravenkami v celkové hodnotě 400 000 eur (skoro 11 milionů Kč). Jde jak o poděkování za práci, tak i o velmi potřebný stimul pro městské kavárny.

Agentura DPA poznamenala, že zřejmě i kvůli chladnému počasí nebyl zpočátku zájem o kavárenské zahrádky až tak velký. U stolku smějí sedět nejvýše dva hosté a mezi stolky musí být dvoumetrová vzdálenost. Restaurace a kavárny mají nadále zakázáno obsluhovat hosty uvnitř podniku. Kromě kaváren a kadeřnictví směly otevřít také kostely.

(čtk)