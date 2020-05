Ilustrační FOTO - Pixabay

Populární sítě 5G

Téměř polovina Britů si myslí, že virus SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19, vytvořil člověk. Průzkum zveřejnil The Independent.

Zadala ho protirasistická iniciativa Hope not Hate a mezi únorem a dubnem ho na vzorku víc než 2000 lidí provedla společnost Focaldata. Na dotaz, zda koronavirus považují za »přírodní jev«, či »lidské dílo« odpovědělo 45 % respondentů, že virus vznikl s přispěním člověka.

Světová zdravotnická organizace ale uvedla, že žádné důkazy nenaznačují, že by virus byl uměle upraven či vyvinut v laboratoři. Zřejmě jsou jeho původcem netopýři. Podle autora výzkumu Patrika Hermanssona byl znepokojující fakt, že nezanedbatelná část oslovených bere ohledně koronaviru v potaz konspirační teorie. Podle 8 % respondentů se na šíření patogenu podílejí mobilní sítě páté generace. V počátcích to byly např. teorie, že jde o biologickou zbraň vyvinutou Čínou, teď jsou populární 5G sítě. »Pomalu se to téma 5G spojuje s myšlenkami odpůrců očkování a teorií o záměrném vylidňování planety,« řekl Hermansson.

(čtk)