Novela zákoníku zvyšování nezaměstnanosti nezabrání

Vládní novela zákoníku práce, která zavádí sdílená pracovní místa, nová pravidla pro stanovení dovolené a podmínky vysílání pracovníků do zemí EU zřejmě dozná ve Sněmovně řady změn. Ve druhém čtení k ní poslanci načetli několik pozměňovacích návrhů.

Týkají se například automatické valorizace minimální mzdy nebo placeného volna pro zaměstnance, kteří působí na dětských táborech.

Automatickou valorizaci minimální mzdy prosazuje Olga Richterová (Piráti). Chce, aby činila 0,46násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy vždy za předminulý kalendářní rok. Cílem úpravy Jana Farského (STAN) je zavedení týdenního placeného volna ročně pro zaměstnance, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež. Zbyněk Stanjura (ODS) požaduje, aby na dohodu o provedení práce bylo možné pracovat až 450 hodin ročně místo nynějších nejvýše 300 hodin. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) chce změnit výpočet renty ze ztráty na výdělku po pracovním úrazu, aby se lidem, kteří ji pobírají, vyplatilo znovu pracovat i na hůře placených místech.

Podle předsedy mandátového výboru a stínového ministra spravedlnosti za KSČM Stanislava Grospiče je předložená novela špatná. Komunisté její současnou podobu podpořit nemohou. »Zvlášť v důsledku koronavirové a blížící se ekonomické krize se tato novela zcela mine účinkem. A za nějakou dobu tady budeme stát před otázkou, jakou přijmout další novelu, abychom ochránili zaměstnance, abychom řešili jejich postavení a zabránili zvyšování nezaměstnanosti. Tato novela a preference krátkodobých a jiných forem úvazků tomu nezabrání,« vysvětlil Grospič.

Předseda mandátového výboru a stínový ministr spravedlnosti za KSČM Stanislava Grospič.

Sdílené pracovní místo spočívá v tom, že se o jednu pozici dělí více pracovníků s kratším úvazkem. Ministerstvo práce si od změny slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů. Dovolená by se podle vládního návrhu neměla poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu. Spojovala by se tedy s týdenní pracovní dobou a odrazily by se v ní snížené úvazky.

Dalším cílem předlohy je snížit administrativu. Zaměstnavatelé by už nemuseli vydávat potvrzení o ukončení dohody o provedení práce. Dostávali by ho dál jen lidé se srážkami nebo s nemocenským pojištěním. Novela by navíc zvýšila jednorázové odškodnění pozůstalých po pracovníkovi, který zemřel v práci, a úhradu za zřízení pomníku či desky. V případě odškodného místo jednorázové částky nejméně 240 tisíc korun by to měl být nejméně dvacetinásobek průměrné mzdy. Pro stanovení sumy se má používat průměrný výdělek za první tři čtvrtletí předchozího roku. Nyní se na pomník poskytuje nejméně 20 tisíc korun, nově by to měl být aspoň 1,5násobek průměrné mzdy.

