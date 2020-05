Přepisování historie anebo Hřib v akci

Asi každým slušným člověkem zahýbalo vyjádření primátora Hřiba o tom, že Rudá armáda nemá zásluhy na osvobození Prahy a že Sovětský svaz válku spolu s Hitlerem vyvolal. Je nutné uvést několik faktů.

Rudá armáda přijela do Prahy 9. května 1945, kde se musela popasovat s fanatiky a příslušníky SS, kteří se rozhodli, že raději zemřou s Říší. Když si každý pustí záběry z Prahy při příjezdu Rudé armády, tak lidé vojáky nevítali zřejmě jen ze slušnosti. Je vidět vděčnost. Vděčnost za osvobození nejen Prahy, ale i téměř celé Československé republiky. V komentářích pod příspěvky pana Hřiba jeden muž uvádí, že jediní, s kým Rudá armáda bojovala, byli vlasovci. Tak pro upozornění, vlasovci i s municí byli už 6. května v poklusu za Prahou - o takovou pomoc tam jistě každý prosil.

Dále o informaci, že SSSR spolu s Německem vyvolal druhou světovou válku. Zřejmě pan Hřib zkopíroval usnesení Evropské unie o historické paměti. Německo zaútočilo na Polsko 1. září 1939. SSSR 17. září podnikl invazi, aby nacistický vůdce nezískal celé Polsko, a tím zachránil miliony Poláků od koncentračních táborů.

Často je také zmiňována smlouva Molotov-Ribbentrop. Podobnou smlouvu s Německem měly i Belgie, Nizozemsko, Norsko, Dánsko, Rumunsko, Řecko a mnoho dalších států. V žádné opravdu dodatek o rozdělení sfér vlivu nebyl… Bohužel. Pouze SSSR dokázal vyjednat územní nároky, aby území nepřipadla nacistům. Taková taktika byla naprosto brilantní, bohužel to nikdo neocení. Winston Churchill (to je ten, který přesunul z Indie obilí svým jednotkám do Afriky, a tím způsobil v Indii hladomor, na který zemřely miliony lidí. A také, když mu to oznámili poradci, tak se na ně obrátil a řekl: »Tak proč tedy Gándhí ještě žije?«) ještě jako ministr řekl, že je potřeba obsadit Skandinávii, aby ji nedostal Hitler i s jejím bohatstvím. Velká Británie však takovou akci nezvládla ve větší míře realizovat. Jediný, kterému se to povedlo, byl Sovětský svaz, který ovládl Finsko a ušetřil ho částečně od nacismu.

Zkrátka Hřib a jeho parta z Pirátské strany moc historii nerozumí. Na krajské konferenci nás bývalá poslankyně Alena Svobodová seznámila s výrokem, který pronesl pirátský zastupitel z okresu Semily – skutečně do novin napsal, že už Masaryk říkal, že nemáme věřit všemu, co je na internetu. Tento výrok snad ani nepotřebuje komentář, jen hluboké zamyšlení, co asi někteří učitelé dějepisu udělali špatně…

Výroky o urážení Rudé armády, jako to dělají například Seznamzprávy.cz, jež v předchozích dnech dávaly úmrtí vojáků při osvobozování Československa do souvislosti s alkoholem, stavění pomníku vlasovcům, kteří pomohli jen s útěkem některých nacistů do amerického zajetí a měli za sebou takové zločiny, jako byl zločin v Salaši. Nebo odstranění sochy maršála Koněva, který se zasloužil o osvobození části Československa či vyhlazovacího tábora v Osvětimi a který byl především vojákem než politikem, a mnohé další výroky. Také třeba o tom, že podobné akce nejsou jen projevem individuálního názoru, ale především, že je to řízená a souběžná akce, která si klade za cíl změnit výsledky a vítěze nejhoršího konfliktu v dějinách. Proto je nutné proti těmto výrokům a akcím bojovat více než kdykoliv jindy. Na závěr se hodí říct slova jednoho významného klasika: »Lidé, bděte!«

Jan KOROS, místopředseda OV KSČM v České Lípě