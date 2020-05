Ilustrační FOTO - Pixabay

Mexiko bez piva

Mexiko dělí jen dny od akutního nedostatku piva. Podle BBC to uvedla asociace sdružující místní pivovary. Výrobu piva totiž vláda neoznačila za nezbytnou službu a pivovary proto musely ke konci března přerušit činnost v rámci omezení proti šíření koronaviru.

»Není žádná výroba, žádná distribuce, nevyrábíme jediné pivo,« řekla šéfka asociace pivovarů Karla Siqueirosová. A nemá přesný odhad, kolik piv zbývá v supermarketech a dalších obchodech. Již se k ní však dostaly zprávy, že na některých místech strmě rostou ceny, jak se spekulanti snaží využít nedostatku k rychlému zisku. Siqueirosová však milovníky piva ujistila, že pivovarníci jsou připraveni obnovit výrobu hned, jak to vláda dovolí. Kdy by to mohlo být, neví.

Jedna nizozemská restaurace přišla kvůli pandemii s nápadem, jak obsloužit hosty a dodržet bezpečnostní pravidla. Láká návštěvníky k posezení v malých skleněných domcích s výhledem na moře. Pivovar v německém Willingenu se zase rozhodl zásoby navařeného piva, které mu zůstaly, rozdat.

(čtk)