FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

Německý historik by sochu Koněva zachoval

Šéf Německo-ruského muzea v Berlíně Jörg Morré prý sice chápe důvody, které vedly k odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády v Praze, jako historik by byl ale raději, kdyby na místě zůstala. V Berlíně by podobný krok možný nebyl. Německo se totiž zavázalo k péči o všechny sovětské památníky připomínající druhou světovou válku.

»V Berlíně jsme sice už některé sochy odstranili, byl zde třeba velký Leninův pomník, který byl demontován už v roce 1991,« připomíná Morré. »Na druhou stranu jsou v Německu zákony, že sovětské válečné památníky zůstanou zachovány. Tam se nic nedemontuje, na to jsou smlouvy,« vysvětluje historik. Důsledkem smluv podepsaných v roce 1990, tedy v roce německého znovusjednocení, je podle Morrého mimo jiné to, že se pečlivě udržuje i rozsáhlý sovětský památník v parku ve čtvrti Treptow, který kromě ostatků 7000 sovětských vojáků a 13metrové sochy rudoarmějce obsahuje i citáty Stalina psané zlatým písmem. »To se každý rok čistí, každých pět let restauruje. Skutečně o to pečujeme,« podotýká. »V zásadě to jako historik považuji za správné, že historické stopy nejsou odstraňovány. Demontování pomníků nemám jako historik téměř nikdy za správnou cestu.«

