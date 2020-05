Nicolás Maduro. FOTO - Wikimedia commons

Smlouva na odstranění prezidenta Venezuely

Venezuelská státní televize odvysílala doznání jednoho z Američanů, které před několika dny zajala venezuelská armáda při vylodění v zemi. Američan na videozáznamu říká, že byl najat floridskou firmou, aby na objednávku venezuelské opozice do USA přivezl prezidenta Nicoláse Madura. Americký list The Washington Post (WP) ve čtvrtek smlouvu, kterou s floridskou firmou část venezuelské opozice uzavřela, zveřejnil.

Venezuelská vláda v neděli ráno místního času oznámila, že odrazila pokus o námořní invazi, jejímž cílem bylo svržení prezidenta Madura. Ze zosnování akce obvinila místní opozici, USA a Kolumbii. Vlády obou zemí totiž opozici Venezuely dlouhodobě otevřeně podporují, zapojení do akce ale odmítly. Od neděle venezuelská armáda a tajná služba zatkla ve Venezuele v souvislosti s námořní invazí přes dvě desítky lidí včetně dvou Američanů Lukea Denmana (34) a Airana Berryho (41). Denman na záběrech odvysílaných venezuelskou televizí ve středu uvedl, že odstranění Madura si u floridské firmy Silvercorp objednal lídr venezuelské opozice a předseda parlamentu Juan Guaidó. Verzi o zapojení Guaidóa do pokusu o Madurovo svržení, podpořil list The Washington Post, který uveřejnil smlouvu s částkou 231 milionů dolarů (5,36 miliardy korun) mezi firmou Silvercorp a venezuelskou opozicí. Podle WP je pod smlouvou Guaidóův podpis. Guaidó už dříve tento týden odmítl, že by měl vazby na firmu Silvercorp a že by s ní podepsal jakoukoli dohodu. Nicméně Guiadóův poradce Juan Rendon ve středu přiznal, že se Silvercorpem podepsal pouze »sondážní smlouvu«, která podle něj nikdy nebyla naplněna… Tvrdí, že Silvercorp provedl »zpackanou« sebevražednou misi bez Guaidóovy podpory. Majitelem bezpečnostní firmy Silvercorp je bývalý válečný veterán Jordan Goudreau, který podle AFP mezi roky 2001 a 2016 sloužil v americké armádě a působil v Iráku a Afghánistánu.

»Poskytovatel služeb bude radit a podporovat Partnerskou skupinu v plánování a provedení operace na zajetí/zadržení/odstranění Nicoláse Madura (dále ‚Primární cíl‘), odstranění současného režimu a dosazení uznaného venezuelského prezidenta Juana Guaidóa,« citoval ze smlouvy WP, který uvedl, že dokument získal od venezuelské opozice. Plán načrtnutý ve 42stránkovém dodatku smlouvy obsahuje podrobné informace typu, jaké se mají použít nášlapné miny či slzný plyn. Vůbec ale třeba neuvádí, jak přemoci stovky tisíc členů venezuelských bezpečnostních sil, kteří stále zůstávají věrni Madurovi.

(ava, čtk)