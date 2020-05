Ilustrační FOTO - Pixabay

Svět registruje přes čtyři milionů případů nákazy

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem celosvětově překonal hranici čtyř milionů. Vyplývá to ze statistiky specializovaného serveru Worldometers, podle kterého v souvislosti s onemocněním covid-19 zemřelo přes 275.000 lidí. Více než čtvrtinu všech nakažených registrují Spojené státy, které jsou co do počtu obětí i infikovaných nejhůře zasaženou zemí na světě.

Speciální web americké Univerzity Johnse Hopkinse, jejíž výzkumníci vývoj pandemie rovněž globálně monitorují, v noci SELČ registroval přes 3,9 milionu nakažených a přes 273.000 úmrtí.

Mimo Spojené státy, které podle Worldometers evidují 1,3 milionu nakažených, hlásí nejvyšší počty infikovaných Španělsko (podle tamních úřadů bezmála 223.000), Itálie (více než 217.000) a Británie (přes 211.000). Velké počty nových případů v posledních dnech hlásí i Rusko, kde je podle oficiálních statistik nakažených bezmála 188.000 lidí.

Odborníci z celého světa podotýkají, že skutečné počty infikovaných jsou velice pravděpodobně vyšší, než udávají oficiální statistiky.

Typ koronaviru SARS-CoV-2 úřady poprvé zaznamenaly na konci loňského roku v Číně, odkud se během prvních měsíců roku 2020 rozšířil do téměř celého světa. Bez nakažených jsou některé tichomořské ostrovní státy, na nulovém počtu infekcí trvají také vůdci Turkmenistánu a Severní Koreji.

(čtk)