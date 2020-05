Lucie Junková, Richard Sacher a Ina Urbanová.

Galerie Silných Srdcí rozdává roušky nemocnicím

Nezisková organizace Galerie Silných Srdcí během nouzového stavu souvisejícího s bojem proti epidemii koronaviru rozhodně nezahálí! Den co den vyrábí roušky a ty rozváží přímo do zdravotnických zařízení. Se sháněním látek a rozvozem již vyrobených ochranných pomůcek organizaci vydatně pomáhá rocková zpěvačka Ina Urbanová a spisovatel, moderátor a zpěvák Richard Sacher.

»Vzhledem k nedostatku roušek jsme sehnali švadleny napříč celou republikou. Obstarali jsme jim látky a ony z nich ušily, dá se říct, někdy až umělecká díla. Některé švadlenky byly natolik obětavé, že kromě svého času a úsilí věnovaly rovněž vlastní látky,« prozradila Lucie Junková z Galerie Silných Srdcí, která v minulých dnech – společně s Inou Urbanovou a Richardem Sacherem – odvezla stovky roušek například do Nemocnice Na Homolce. Tam je s nadšením převzali primář Kardiologického oddělení, profesor MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC., a staniční sestra Kristýna Kemzová. »Této pomoci si nesmírně vážíme, přišla doslova v pravou chvíli,« prohlásil primář Neužil.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici převzal roušky MUDr. Tomáš Vařeka.

O den později zástupci Galerie Silných Srdcí dorazili do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde roušky s velkými díky převzal MUDr. Tomáš Vařeka ze IV. interní kliniky. »Ochranné pomůcky jsme osobně dodali i do pražského hospice Malovická. Momentálně šijeme roušky pro SZC Letiny. Pokud by nějaké další zdravotnické zařízení uvítalo naši pomoc, může se na nás kdykoliv obrátit, ideálně na e-malovou adresu info@galeriesilnychsrdci.cz,« dodala Junková, jež v minulosti například organizovala finanční sbírky, díky nimž mohly děti z dětských domovů poprvé v životě vycestovat k moři.

V letech 2014–2019 se uskutečnilo šest ročníků této akce a nebýt slavných sportovců a sponzorů, děti by k moři neodjely. Známí sportovci do veřejné dražby darovali své věci (dresy, rukavice, apod.), které mohli následně lidé vydražit na internetovém dražebním portálu. Těmito osobnostmi byli například hokejisté Martin Ručinský, Karel Kubát, Jiří Tlustý, Vladimír Sobotka, Jiří Sekáč, Michal Neuvirth, tým HC Lev Praha, fotbalové kluby FC Slovan Liberec, FC Táborsko, 1. SC Znojmo, SFC Opava, freestyle-motokrosový závodník Libor Podmol, boxeři Ondřej Pála s Lukášem Konečným, mistr světa v MMA Michal Hamršmíd, fotbalisté Pavel Kadeřábek, Jiří Skalák a další. Byly vybírány děti, které v minulosti nikdy u moře nebyly. Kromě toho si děti vyzkoušely i roli moderátorů, včetně nezbytného nalíčení vizážistkou...

(mac)

FOTO – Michal TOUŠ