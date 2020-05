Zbyněk Drda a band. FOTO - Veronika HUDÁKOVÁ

Snažme se k sobě chovat s úctou a ohleduplností

Jeho hlas patří do kategorie romantický tenor, takže připomíná Mistra Karla Gotta. Je historicky třetím vítězem pěvecké televizní soutěže Česko hledá SuperStar. Mezi jeho další dosavadní úspěchy patří titul Objev roku v anketě TýTý, v téže anketě se umístil na druhém místě v kategorii zpěvák. Dále se stal skokanem roku v anketě Český slavík a získal cenu Deska roku za nejprodávanější debutové album roku. Kromě zpěvu rád maluje, čte a sportuje. A také moderuje. Poznala jsem ho vloni, když moderoval slavnostní zahájení festivalu ruských filmů v pražském Slovanském domě. Tento 33letý sympatický mladý muž se jmenuje Zbyněk Drda.

Co děláte jako umělec v době, kdy se utlumily všechny kulturní činnosti, a tedy skomírá i vaše profese?

Děkuji za optání, žije se mi pořád stejně dobře. Je pravda, že pro nás, kteří se primárně živíme uměleckou činností, je tato doba složitější, ale vše brzy přejde a vrátí se do starých kolejí. Nejdůležitější nyní je zdraví nás všech, ohleduplnost a pozitivní přístup k životu. Kultura vždy byla a bude nedílnou součástí společnosti jako takové.

Jaké projekty nebo jaká práce vás nyní minula? Co se neuskutečnilo a v lepším případě se odsouvá do budoucnosti, v tom horším se možná vůbec konat nebude?

Před touto pandemií jsem sestavil novou kapelu a moc se těšil na zkoušení a plánování akcí. To se teď malinko posouvá, ale nevadí. Člověk má alespoň čas vše důkladně připravit a nad vším v klidu přemýšlet. Posunulo se mi i dokončení další písně, ke které jsem již měl mít natočený videoklip. Kromě své kariéry se ještě věnuji produkční práci a pravdou je, že pár projektů jsme museli také posunout.

Když odhlédneme od současné situace, kde bychom vás mohli vidět? Měla jsem možnost slyšet váš hlas při interpretaci písně z repertoáru Karla Gotta a mému uchu to lahodilo.

Děkuji moc, tak to mám radost, že se vám mé podání písně od Mistra líbilo. Jak jste již uvedla, tak s živým vystupováním je to teď horší, ale připravuji již koncerty a vystoupení na druhou polovinu roku. Veškeré novinky a informace o mně a kapele si mohou vaši čtenáři dohledat na mých stránkách: www.drdazbynek.cz.

Odkud se vzal váš talent, a to nejen hudební, ale také malířský, protože rád malujete? Vaše obrazy si lidé mohou prohlédnout na webových stránkách.

Na začátek bych chtěl říci, že se určitě nepasuju do role malíře. Je to moje hobby, další možnost, jak se umělecky vyjádřit, a u plátna odpočívám. Malovat jsem začal asi před sedmi lety, a když je múza, popadnu štětec a jde se na věc. U nás v rodině nikdo touhu si kupovat celkem drahý materiál a ničit plátna neměl a nemá, tak jsem první.

Dalším mým velkým snem je tvořit umělecké skleněné vázy, tak se těším, kdy se odhodlám a vrhnu se na to.

FOTO – Hana ŠTAUBROVÁ

Mnoho lidí nyní přemýšlí nad tezí: Můj život po koronavirové krizi. Myslíte si, že se v našich životech něco změní, či dokonce zlepší? Naskočíme jako společnost, jako svět po nějaké době zase do svých běžných povinností, ale i rozmařilostí, plýtvání apod., nebo bude něco jinak?

Lidstvo prochází velkou zkouškou a příroda se probírá z agónie. Kdybych si mohl přát, tak bych byl rád, kdybychom se ponaučili, prozřeli a aktivně po této pandemii alespoň některé věci měnili. Žijeme hodně nezdravě nejen vůči planetě, která bez nás žít může, ale my bez ní ne, ale také vůči sobě samým. Otrávili jsme půdu, vodu, vzduch i vztahy mezi sebou. Každý musí začít sám u sebe, to si myslím, že je cesta, jak pomaličku kráčet k lepším zítřkům.

Vím, že vaše maminka je ruského původu a že vám dala do kolébky i svůj mateřský jazyk. Kde při své práci využíváte své znalosti ruštiny? Kde všude či kam vám otevřela dveře?

V rámci své profese jsem měl možnost procestovat země jako Uzbekistán, Tádžikistán, Rusko, Pobaltí atd. Tam všude v rámci mezinárodních pěveckých festivalů se mi ruština velice hodila. Je mou součástí a jsem velice rád, že obstojně tento krásný jazyk ovládám.

A otevřel vám ruský jazyk dveře i do hloubi ruské kultury, četl jste například zevrubněji než »běžný« Čech díla klasiků v ruském originále?

Na to se chystám, a vždy jsem se vnitřně vymlouval, že nemám čas. Dost možná na to je teď ta správná doba.

Jak hodnotíte soudobé inscenace ruských autorů v českých divadlech, tedy sledujete-li je? Jsou to klasická díla jako Revizor, Tři sestry, Oblomov...

Děkuji za tip a musím říct, že jsem teď kulturu malinko flákal. Tím, že bylo hodně práce a člověk byl od rána do večera mezi lidmi, tak jsem spíše utíkal do přírody a za sportem. Určitě se ale na některou z vámi doporučených inscenací zajdu podívat.

Ze současné ruské tvorby divadelní, filmové, výtvarné, literární se českému divákovi nedostává prakticky nic, pokud tedy to sám nesleduje na internetu. Je to v pořádku, když to srovnáme s vlivy jiných kultur?

Nepřísluší mi hodnotit, zda je to v pořádku. Ruská umělecká tvorba napříč žánry je velice obohacující a má zejména v dnešní neduchaplné době co říci. Samozřejmě jsou i tituly, které jsou komerční, tak jak je tomu všude jinde ve světě. Opět je to individuální záležitost. Chce-li někdo koukat na reklamy a na to, jak paní za stolečkem vykládají z karet, prosím. Kdo chce, v dnešní době může vše dohledat na internetu. Já osobně televizi nesleduji a vybírám si to, co mne zajímá a může mne obohatit.

Jak vnímáte současnou rusofobii v části české společnosti? Je podporována opakováním dějinných traumat a skutečností, že v současné době se ČR nachází ve vojenském uskupení, které se vymezuje právě proti Rusku, takže mainstreamová tendence pěstovat nepřítele je zřejmá. Mrzí vás to, nebo to jde mimo vás?

Odpovím vám na tuto otázku trošku jinak. Mí přátelé vědí, že pocházím z česko-ruské rodiny, a nikdy mi nebylo dáno najevo, že by jim to vadilo. Snažím se o své vztahy rodinné, kamarádské i přátelské neustále pečovat. Teď se vymezujeme vůči Rusku. Za rok to můžou být Eskymáci a za pět let třeba indiáni z kmene Kogi. Neřešme dějinná traumata a snažme se k sobě teď chovat s úctou a ohleduplností.

Letos je tomu 75 let od završení nejstrašnější války v lidských dějinách. Připomínáte si s rodinou také toto výročí a i jiná významná výročí, která se vážou k Velké vlastenecké válce?

Samozřejmě si tato výročí připomínáme, stejně tak jako všechna ostatní významná česká výročí.

Jaké jsou vaše plány na léto, co jsou vaše sny a tužby?

V současné době si nejvíce přeji, aby se situace kolem pandemie uklidnila, co nejvíce lidí ji přečkalo ve zdraví, a mohli bychom se vrátit do běžného proudu života. To, že se spousta věcí změní a spousta věcí nebude jako dřív, je jasné. Jedu na týden na ryby, takže se už nemůžu dočkat. Jinak neustále pracuji na projektech, které mám rozpracované, na své sólové dráze a to mě naplňuje. Já své sny žiji - dělám, co mě baví, a těším se, co nového život přinese.

Vážení čtenáři a vážené čtenářky, přeji vám pevné zdraví, spoustu optimismu a buďme vůči sobě ohleduplní!

Monika HOŘENÍ