Chystaná opatření v Británii ohrožují závod F1 v Silverstonu

Pokud v neděli britský premiér Boris Johnson vyhlásí v zemi nová karanténní opatření, jak o tom informují média, dostanou se do problémů pořadatelé Grand Prix formule 1 v Silverstonu. Zatím stále neoficiálně se v současnosti počítá s minimálně jedním červencovým závodem na tamním okruhu, jestliže ale vstoupí v platnost avizovaná povinná dvoutýdenní karanténa pro každého, kdo přicestuje do Británie, nebude jeho konání možné.

Podle aktuálních plánů by mohla sezona F1 začít dvěma závody 5. a 12. července v rakouském Spielbergu. V Silverstonu by se mělo jet už o týden později, takže účastníci šampionátu ani jejich doprovod by závod nemohli stihnout. Pro tvůrce nouzového kalendáře mistrovství světa, v němž zatím byly odloženy či zrušeny všechny závody do konce června, by to znamenalo další potíž v jejich snaze zachránit sezonu v důstojné podobě.

Britská média s odvoláním na vládní zdroje uvedla, že nové opatření se bude týkat jak cizinců, tak Britů. Za porušení izolace bude provinilcům hrozit pokuta, v krajních případech i deportace. Nařízení má vstoupit v platnost na začátku června a jeho zavedení souvisí s obavami z další vlny nákazy nemocí covid-19.

Británie je co do počtu obětí pandemie koronaviru nejvíce postiženou zemí v Evropě a druhou na světě po Spojených státech. Podle páteční bilance v zemi zemřelo s nemocí covid-19 celkem 31.241 lidí.

(čtk)