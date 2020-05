Ilustrační FOTO - Pixabay

Palírny mění zvětralé pivo na koronavirovou whisky

Nerezová cisterna sjíždí po štěrkové cestě a jejích 18 kol se zastaví před zářivě červenou stodolou. Z budovy se vynoří muž v kombinéze se strništěm na tváři a nasazuje na zadní část vozu širokou hadici. To co vytéká, není palivo nebo krmivo, jak by to mohlo vypadat, ale tisíce galonů teplého piva. Tato scéna se v posledním měsíci stala jakýmsi ranním rituálem na farmě WhistlePig, kde zdejší lihovar přijímá denně zhruba 6500 galonů (24.600 litrů - pozn. ČTK) zvětralého piva, píše agentura Bloomberg.

Odvětví tzv. řemeslného piva, tedy piva z malých pivovarů, jehož hodnota v USA činí 29,3 miliardy USD (737,1 miliardy Kč), způsobil kolaps konzumace přímo v restauracích pivovarů téměř ze dne na den pohromu. V distribučních skladech jsou statisíce sudů, kterým končí doba spotřeby. Všechno to pivo nemá kam jít, kromě odpadu. Je to tekutý ekvivalent obchodu s květinami.

V Nové Anglii však díky generálnímu řediteli WhistlePig Jeffovi Kozakovi svitla pivovarníkům naděje. "Předběžně nazýváme projekt 'velká záchrana piva'," říká o plánu destilovat toto pivo na luxusní whisky. "A už máme značný zájem od pivovarů a distributorů."

Známí okolní pivovarníci, jako Harpoon, Lawson’s, Long Trail a Hill Farmstead, již Kozakovi své produkty poslali, a to zdarma. Pro ně je to vlastně výhodné, protože ušetří poplatky za galon odpadu, které by museli odvést za vyhození tohoto piva. Neméně ceněný je prostor v jejich zařízeních, kde mohou být sudy nahrazeny plechovkami a lahvemi, které se nyní stávají hlavní položkou jejich prodeje.

Sudové pivo, zvláště vysoce chmelená IPA, kterou fanoušci řemeslných piv vyžadují, může ztratit svoji identitu v řádu týdnů. I poté však zůstává zkvašené obilí, základní stavební kámen whisky. Takže jakmile je toto pivo dopraveno na místo, může manažerka lihovaru Emily Harrisonová prohnat bezcennou tekutinu přes tyčící se měděné destilační přístroje a vzkřísit ji jako lihovinu vhodnou pro stárnutí v dubových sudech.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Harrisonová upozorňuje, že na rozdíl od whisky se pivo s věkem nestává lepší. Domnívá se, že jejich nabídka je to nejmenší, co mohou udělat, aby pomohli přátelům v odvětví a zajistili jim, že mohou pokračovat ve vaření čerstvého piva.

Toto spojení však není bez precedentů. Po generace se farmáři obraceli k destilaci jako způsobu, jak znovu využít plodiny, které by se jinak zkazily. Čerstvé ovoce se zavařuje a dělají se z něj marmelády, hrozny se přeměňují na brandy a z obilí se stává whisky. Pandemie covidu-19 navíc vytváří kamarádství, protože WhistlePig chce nakonec část z tohoto alkoholu prodat jako limitovanou edici prémiové whisky, tzv. single barrel, ve spolupráci s pivovary, které neúmyslně umožnily její zrození. Až whisky uzraje, bude to po letech možnost, jak si připomenout tento okamžik, kdy jsem se spojili s cílem navzájem si pomoci, dodává Kozak.

Kozak upozornil, že jeho firma začala zpracovávat pivo spíše kvůli tomu, aby pomohla partnerským pivovarům. Poté však zjistili, že nespotřebovaného piva bude obrovské množství. "Myslím, že budeme muset destilovat, dokud to nespotřebujeme. Máme sudy, sklady a čas," říká. A tak cisterny stále přijíždějí a hadice jsou v pohotovosti připravené vypustit každou z nich.

Bude trvat nejméně dva roky, než někdo zjistí, jaká whisky z prošlého piva bude. Ale Kozak uvádí, že sám proces je také terapeutický - přeměna odpadní tekutiny na whisky nás nutí přemýšlet o lepších zítřcích. "Mám pocit, že máme něco slibného, na co se můžeme těšit," dodává.

(čtk)