Ilustrační FOTO - Pixabay

Záchranáři a sociální pracovníci získají odměny

Zdravotničtí záchranáři a pracovníci v sociálních službách dostanou za práci v době koronavirové epidemie mimořádné odměny. Na odměny pro záchranáře kabinet uvolnil 1,1 miliardy korun, sociální pracovníci by podle druhu činnosti a rizika nákazy měli získat 10 000, 20 000 či 40 000 korun.

Z celkové částky 1,12 miliardy korun je na odměny zdravotníkům určeno 840 milionů, další peníze uhradí provoz mobilních odběrových týmů pro testování. Ministerstvo už dříve nařídilo odměnit zdravotníky, kteří o pacienty s nemocí COVID-19 pečují ve státních nemocnicích. Z krajů se ozvala kritika, že tamní nemocnice na odměny nemají peníze. »Vláda rozhodla o uvolnění částky 1 124 495 568 korun a vyplacení jednorázové odměny 7000 záchranářům 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby. Pro každého 40 000 Kč/měsíc, od 1. 3. do 31. 5. 2020,« informoval premiér Andrej Babiš (ANO).

»Odměna pracovníkům záchranné služby je výrazem poděkování za jimi odvedenou práci v těžkých podmínkách a ocenění jejich osobního přístupu k řešení epidemie… Všichni zdravotničtí pracovníci byli, jsou a budou při řešení těchto krizových situací našimi hrdiny a já jim za jejich práci nesmírně děkuji,« uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Odměny pro záchranáře od ministra žádal 29. dubna sněmovní výbor pro zdravotnictví. Podle poslanců nemají ZZS dostatečné personální rezervy. »Pokud tak byl záchranář nucen čerpat během epidemie ošetřování člena rodiny, znamenalo to, že jiný záchranář jej musel nahradit svou přesčasovou prací,« uvádí dokument. Po kontaktu s rizikovým pacientem záchranáři podle něj nechodili do karantény, ale dál sloužili. Pracovali také zaměstnanci v rizikovém věku.

Následovat musí další kroky

Stínová ministryně práce za KSČM, členka výboru pro zdravotnictví Hana Aulická Jírovcová rozhodnutí vlády uvítala. »Na výboru jsme zdůrazňovali, že to byl slib především pana premiéra a že všichni napříč politickým spektrem chceme, aby se tento slib splnil. Přijali jsme dvě usnesení, která hovořila jak ve prospěch záchranek, které jsou pod jednotlivými kraji, tak i všech zdravotníků v první linii, kteří měli co do činění s pandemií. Jsme rádi, že vláda to nakonec schválila, protože jsme měli především u zdravotní části obavy, jestli svůj slib splní, anebo zůstane jen u planých slibů,« uvedla.

Stínová ministryně práce za KSČM, členka výboru pro zdravotnictví Hana Aulická Jírovcová

Rozhodnutí o odměnách pro všechny zdravotnické pracovníky, nejen v nemocnicích zřizovaných ministerstvem zdravotnictví, považuje za správné také stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Ocenění těch, kteří odvedli obrovský kus práce a riskovali své zdraví a někdy i životy, je velmi důležité. Nyní je nutné, aby byly učiněny i další kroky, především k řešení dlouhodobého nedostatku lékařů a sester v akutní lůžkové péči. Tím prvním by po již avizovaném razantním navýšení plateb za státní pojištěnce mělo být přijetí zákona o automatické valorizaci těchto plateb tak, jak to opakovaně od roku 2016 navrhuje KSČM,« řekla našemu listu.

Sociální pracovníci své klienty neopustili

Odměny za svou práci v době koronavirové epidemie získají také pracovníci v sociálních službách, a to podle druhu činnosti a rizika nákazy. V zařízeních, kde se objevila nemoc COVID-19, dostanou pracovníci v přímé péči měsíčně 40 000 korun hrubého a ostatní zaměstnanci pak 20 000 korun. V domovech, kde nákaza nebyla, by personál měl dostat 10 000 korun hrubého měsíčně. Odměna se stanoví za odpracované hodiny. Hodinové sumy činí 59, 115 a 235 korun.

»Pracovnice a pracovníci v sociálních službách se osobně – nejenom svým výkonem, ale osobní statečností – zasadili o to, že jsme situaci zvládli,« uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní se nákaza objevila ve 20 zařízeních. Nemocní se často v nemocnici neléčili, staral se o ně personál domova. »Naši pracovníci, ošetřovatelky a pečovatelky, na rozdíl od zahraničních své klienty neopustili a sociální služby v ČR se díky jejich nasazení nehroutí,« dodala ministryně.

Odměny se budou vyplácet z dotačního programu za období od 13. března do konce května. O peníze budou moci žádat státní, krajská, obecní, nezisková, církevní i soukromá zařízení. Počítá se s částkou 5,2 miliardy korun.

(jad)