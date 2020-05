Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Bělorusko zachránilo čest 75. výročí

Tisíce vojáků a vojaček v sobotu pochodovaly před zraky mnohých diváků při vojenské přehlídce v běloruské metropoli Minsku na počest výročí 75 let od porážky nacismu.

Prezident Alexandr Lukašenko se oproti svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi rozhodl ignorovat výzvy k zavedení karanténních opatření kvůli pandemii koronaviru a slavnostní shromáždění i přesto uskutečnil. Strach z nemoci přitom již dříve označil za psychózu, napsala ČTK.

Proti psychóze

Diváci na tribunách, z nichž jen někteří měli na obličejích roušky, pozorovali pochodující vojáky a vojačky, projíždějící tanky a přelet stíhaček Su-30. Lukašenko, oblečený ve vojenské uniformě a obklopený generály, trval na tom, že pro Bělorusko bylo nepřijatelné jen pomyslet na zrušení přehlídky. »Budou tací, kteří nás odsoudí,« řekl prezident. »Nedělejte však ukvapené závěry a neodsuzujte nás, dědice Vítězství, Bělorusy,« vzkázal případným kritikům. »Prostě jsme to nemohli udělat jinak, neměli jsme na vybranou,« dodal hrdě Lukašenko.

Prezident Alexandr Lukašenko. FOTO - Wikimedia commons

Bělorusko nezavedlo restriktivní opatření v reakci na pandemii ani pravidla pro udržování společenského odstupu. Nechalo rovněž otevřené své hranice.

Dalším důvodem pro pořádání přehlídky by podle agentury Reuters mohla být snaha překonat ruského prezidenta Putina. Vztahy těchto tradičních spojenců jsou v poslední době napjaté, zvláště po rozhodnutí Moskvy snížit objem finanční pomoci a půjček, které pomáhají udržet Lukašenkův režim při životě. »Toto je svým způsobem odplata za řadu ponížení. Putin se schoval v bunkru a Lukašenko ve stejný čas stojí na pódiu v krásné uniformě,« zhodnotil sobotní oslavy v Minsku běloruský analytik Alexandr Klasovski.

Podle místních úřadů je v zemi od začátku pandemie celkem 21 107 potvrzených nálezů, komplikacím spojeným s nákazou koronaviru tam podlehlo 121 lidí.

Stát při sobě

Když Rusové stojí při sobě, tak jsou nepřemožitelní. Podle agentury AFP to v sobotu prohlásil v Moskvě prezident Vladimir Putin při příležitosti oslav 75. výročí porážky nacistického Německa a konce 2. světové války v Moskvě.

Kvůli pandemii způsobené koronavirem byly však oslavy velice komorní, plánovanou vojenskou přehlídku úřady odložily na pozdější, dosud neurčené datum. »Víme a pevně věříme, že jsme neporazitelní, když stojíme při sobě,« řekl Putin při krátkém proslovu proneseném před památníkem padlých nedaleko Kremlu. Oslavy konce Velké vlastenecké války jsou v zemi téměř posvátným dnem, poznamenává AFP.

Šéf Kremlu ve svém proslovu nezmínil pandemii COVID-19, ačkoli oslavy porážky nacistického Německa silně poznamenala. Úřady musely odložit očekávanou velkou vojenskou přehlídku, při níž měla armáda předvést na Rudém náměstí nejmodernější vybavení před zraky řady zahraničních státníků a demonstrovat tak geopolitickou moc Ruska.

Prezident na začátku krátkého proslovu poklekl na koleno před památníkem neznámého vojína pod červenými zdmi Kremlu a složil k němu kytici červených růží. Následně vzdal hold asi 27 milionům zemřelých bojovníků Sovětského svazu ve 2. světové válce a válečným veteránům. »Zachránili vlast, život následující generace, osvobodili Evropu, bránili svět,« řekl prezident. »Naši veteráni bojovali za život proti smrti, jejich solidarita, jejich odhodlání pro nás navždy zůstanou příkladem,« dodal. »Skláníme se před vzpomínkou na ty, kteří se z války nevrátili,« prohlásil Putin. Poté držel minutu ticha.

Kolem něj stáli se značným odstupem vojáci v uniformách. Putin se již před několika měsíci uchýlil do své rezidence na předměstí Moskvy, kde pobývá v izolaci.

Jedinou částí vojenské přehlídky, která se tak v sobotu odehrála, byl přelet vojenských letadel. Nad Moskvou přeletěly desítky stíhaček, průzkumných i zásobovacích letadel a helikoptér, nad Rudým náměstím pak jedna z letek vykreslila kouřem ruskou trikolóru. Podobné přelety se odehrály také v dalších 46 ruských městech.

Příběhy na internetu

Část oslav veřejnosti se podle agentury TASS přesunula na internet. Lidé mohli na speciální připomínkovou webovou stránku nahrávat fotky svých předků a psát o jejich příbězích z války. Ty se následně vysílaly a vysílají na celostátních televizních kanálech či na obrazovkách v metru. Ve 29 městech se také konal ohňostroj.

Rusko nemělo jinou možnost, než oslavy omezit, protože má již na 200 000 potvrzených případů koronaviru od začátku pandemie a je v tomto ohledu pátou nejhůře zasaženou zemí na světě. Infikovaných tam přitom v posledním týdnu přibývalo každodenně více než 10 000. COVID-19 tam je zkrátka oproti Západu stále na vzestupu, ačkoli počty zemřelých jsou oproti podobně postiženým státům nízké, komplikacím spojeným s nemocí tam dosud podlehlo méně než 2000 pacientů.

80 let od útoku

Nejen 75 let od konce války, ale také 80 let od její gradace jsme si připomněli v těchto dnech. Napadením neutrálních států Beneluxu zahájila totiž německá armáda 10. května 1940 svoje tažení na západ. Útok Němců na frontě podél hranic s Lucemburskem a Belgií až po střední Nizozemsko byl součástí tzv. bleskové války (Blitzkrieg) proti Francii. Nizozemsko kapitulovalo po pěti dnech bojů, 15. května, Belgie o 13 dní později, poté německé jednotky vstoupily do Francie.

Původně sem ale chtěl vstoupit Hitler už v listopadu 1939. Odklady způsobilo pomalejší vedení války na severu – v Dánsku a Norsku. Podobných nedotažeností a následných vynucených odkladů se naštěstí Hitler dopouštěl i v dalších letech války, i proto neuspěl např. v SSSR a válku nakonec prohrál.

