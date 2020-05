Ilustrační FOTO - Pixabay

Tsunami virové nenávisti a xenofobie

Pandemie způsobená koronavirem nepřinesla jen šesticifernou bilanci mrtvých (a už více než čtyři miliony zjištěných nakažených), ale také celosvětovou tsunami nenávisti, svalování viny a podněcování strachu.

Tak v pátek situaci zhodnotil generální tajemník OSN António Guterres, který hovořil o vzestupu proticizineckých nálad nebo antisemitských konspiračních teorií. Guterres vyzval mezinárodní společenství, aby vynaložilo veškeré úsilí na vymýcení projevů nenávisti souvisejících s pandemií. V novém prohlášení zmínil podle ČTK mj. i útoky na muslimy či migranty a uprchlíky, kteří jsou leckde označováni za zdroj viru. Zároveň se podle něj terčem nenávistných projevů stávají »novináři, oznamovatelé, zdravotníci, humanitární pracovníci a ochránci lidských práv, kteří pouze dělají svou práci«. Guterres žádá o pomoc politické lídry, vzdělávací instituce i správce sociálních sítí, na kterých se šíří nespočet nepravdivých tvrzení o koronaviru.

USA chtějí válčit

Co hůř, Spojené státy zablokovaly hlasování o rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která volá po celosvětovém klidu zbraní po dobu trvání pandemie COVID-19. Zástupci pravicové administrativy kontroverzního prezidenta Donalda Trumpa totiž nesouhlasili s tím, že text zmiňoval Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), kterou americká vláda několik týdnů účelově kritizuje a v půlce dubna oznámila, že pozastaví její financování. Informaci přinesl list The Guardian.

Text rezoluce měl být vyjádřením celosvětové podpory pro březnovou výzvu Guterrese k celosvětovému příměří v rámci boje proti šíření koronaviru. Na podobě textu dokumentu se státy v RB OSN nemohly shodnout šest týdnů, přičemž největší překážkou byl právě postoj USA, které v něm nechtěly zmínku o WHO. Čína naopak na uvedení WHO v rezoluci po zásluze trvala. Podle diplomatů obě velmoci hrozily, že by kvůli zahrnutí, či nezahrnutí WHO v textu rezoluci vetovaly.

Každá rezoluce musí v 15členné radě získat alespoň devět hlasů, přičemž ji nesmí vetovat ani jeden ze stálých členů, kterými jsou kromě USA a Číny také Francie, Velká Británie a Rusko.

Francouzští diplomaté proto přišli s kompromisním návrhem, který hovořil o »specializovaných zdravotnických agenturách« OSN, čímž byla nepřímo myšlena právě WHO. Američané však po původním náznaku, že s tímto zněním souhlasí, nakonec svou podporu i tomuto návrhu stáhli a nedovolili o rezoluci hlasovat.

Trumpova administrativa totiž WHO osočuje, že je příliš pročínsky zaměřená. Sám Trump přitom Čínu za její transparentní postup začátkem roku opakovaně chválil…

Od Guterresovy výzvy k příměří uzavřely dočasný klid zbraní znepřátelené strany ve více než desítce zemí. Váha apelu generálního tajemníka se však bez podpory největších světových mocností pomalu ztrácí a udržet křehký klid začíná být na některých místech obtížné.

»Toto by byla mnohem efektivnější výzva ke klidu zbraní, pokud by přišla před měsícem. Nyní už působí trochu chabě a opožděně,« řekl Richard Gowan z nevládní organizace Crisis Group. »Rada ztrácela s ubíhajícími týdny důvěryhodnost, především kvůli obstrukcím USA,« dodal.

Čína si půjčila Lincolna

Čínské ministerstvo zahraničí na svých webových stránkách zveřejnilo 30stránkový text, který rozebírá 24 absurdních obvinění, jež proti Číně ohledně koronaviru vznesli někteří američtí politici. Dokument tvrdí, že Čína jednala transparentně a vymezuje se proti označení »Wuchanský virus« či »Čínský virus«. Informovaly o tom agentury.

Úvod obsahuje citaci Abrahama Lincolna, který byl prezidentem USA v letech 1861-65 za americké občanské války: »Jak řekl Lincoln, nějaký čas můžete tahat za nos všechny lidi, některé lidi neustále, ale nelze nepřetržitě tahat za nos všechny lidi.« Článek také citoval zprávy, podle nichž se koronavirem nakazili Američané ještě předtím, než se ve Wu-chanu potvrdil první případ!

Bílý dům v karanténě?

Další dva členové krizového týmu Bílého domu zřízeného pro koordinaci boje s pandemií koronaviru se přitom mezitím uchýlili do karantény. Uznávaný epidemiolog Anthony Fauci a šéf amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield se budou preventivně po dva týdny stranit dalších lidí poté, co přišli do kontaktu s osobami, u nichž se prokázala infekce koronaviru. Informovala o tom americká média. V izolaci je přitom už od pátku další člen týmu Stephen Hahn, šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Fauci se stal v posledních týdnech v USA známou tváří díky svým vystoupením na tiskových brífincích po boku Trumpa.

NE korupci ve Slovinsku

Tisíce lidí v pátek v ulicích slovinské Lublaně protestovaly proti údajné korupci ve vládě premiéra Janeze Janši i zneužívání koronavirové pandemie k omezování občanských svobod. Informovaly o tom světové agentury.

Demonstranti skandovali »Zloději, zloději«, čímž odkazovali na podezření z korupce při vládním nákupu roušek a respirátorů, o němž informovala slovinská veřejnoprávní televize. V centru skandálu s předraženými ochrannými pomůckami stojí ministr hospodářství Zdravko Počivalšek. Vláda jakákoliv pochybení odmítá.

Nedaří se pytlákům

Šíření koronaviru ochromilo ekonomickou aktivitu, zastavilo cestování i část přeshraničního obchodu. Další sektor, který pociťuje dopad pandemie (a tady už se dostáváme do plusových znamének), je nelegální obchod s upytlačenými zvířaty. »Ostraha na hranicích je příliš silná. Nedostaneme produkty ven,« řekl jeden z pašeráků vyšetřovateli v utajení, kterého nyní citoval zpravodajský server The New York Times. Ale jakékoli omezení nelegálního obchodu s volně žijícími zvířaty nebo částmi jejich těl bude pravděpodobně jen dočasné.

»Na těchto produktech se dá vydělat příliš mnoho peněz a do tohoto obchodu je zapojeno příliš mnoho lidí, abychom se mohli dočkat nějakého podstatnějšího, dlouhodobého dopadu,« řekla Sarah Stonerová, která se na vyšetřování podílela jako ředitelka zpravodajské služby mezinárodní nadace Wildlife Justice Commission (WJC) se sídlem v nizozemském Haagu, jejímž cílem je rozbít nelegální obchod s těmito produkty.

Společně s dalšími experty Stonerová uvádí, že zatímco omezení pohybu, cestování a podnikání v souvislosti s koronavirem může posloužit jako příležitost k narušení zločineckých sítí, ekonomické dopady pandemie mohou naopak k tomuto nelegálnímu obchodu přitáhnout více lidí. Což už se děje mj. i kvůli nadnárodním monopolům a jejich mafiánským praktikám či vynulování turismu například v Africe. Pytláčtí šéfové očekávají příliv nových zájemců o práci, které k tomuto nelegálnímu způsobu obživy doženou ekonomické dopady pandemie.

