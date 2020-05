Myslím, že bychom si to měli zapamatovat

Poslouchat komentáře opozice v současné koronavirové krizi by bylo úsměvné, kdyby to bylo jindy. V neděli nám pan Fiala například sdělil, že žádná vláda prý neměla takovou konstruktivní opozici, jako má tato, a při tom co věta to útok na opatření vlády. Pan Kalousek, jinak nejvíce využívaný herec na televizní obrazovce, komentuje cokoli a kdekoli, až se bojím, otevřu-li okno, že namísto stromů a keřů uvidím jeho, jak káže, jak by to udělal lépe a snad i radostněji. Rozdával by peníze na potkání, ten prý potřebuje, toho vláda omezuje, tomu by měla dát víc, protože právě jeho podnikání se pandemie dotkla nejvíc. O jejich zaměstnance tolik starosti však nemá. Paní Pekarová Adamová zase na to šla jinak. Prý, tedy podle ní, »tato vláda si nezaslouží, abychom jí dali takovou důvěru«. Jakou, neřekla. Zatím »o důvěře«, tedy vstřícnosti, ze strany TOP 09 nemůže být řeč.

Jistě, namítnete, opozice potřebuje body, protože vláda mnoho bodů svým postupem na samém počátku krize, získala. Proto následné útoky a hledání chyb, kterých by mohla využít. Do dneška sice zmíněná »konstruktivní opozice« neudělala nic anebo málo pro zmírnění krize, ale proč alespoň nenasypat »pepř do stále ještě otevřených ran«?

Nemohu za to, ale mám obavy. Ptáte se z čeho? Ne z opozice Babišovy vlády, ale z toho, aby Babišova vláda neustoupila s ohledem na popularitu a další volby tlaku nekonstruktivních stran, které se ovšem pasují na konstruktivní. Jde o nás o všechny. Zatížení koronavirem se týká nás všech. Každý jsme museli nějakou oběť přinést, a přinášet budeme muset dále. Už některá »zvolňování« byla zřejmě přijata pod tlakem »konstruktivní« opozice. Tady hledejme další nebezpečí, které ve svém důsledku by se nám mohlo vymstít.

Cením si, že prioritou, jak prohlásil premiér Babiš v »minulenedělním« televizním vystoupení jsou senioři, skupina, která je nejvíce ohrožena. Těch se pánové Fiala a Kalousek a paní Pekarová Adamová ani slovem nezastali. Ti jako by nebyli a přitom za vlád ODS-TOP 09 jim právě ministr financí, tady pan Kalousek, nejvíc »přistřihl křidélka«. Vzpomínáte na »jeho 45 korun«, na druhý pilíř důchodového systému, který měl odčerpat prostředky ze solidárního pojištění, a na Julínkovy platby za návštěvy u lékaře? Ze seniorů totiž »nic nekouká«. To nejsou perspektivní voliči, a často dokonce názorově směřují doleva. Proto ani slovo na jejich ochranu ze strany tzv. konstruktivní opozice. Ze strany vlády, kterou umožnili vytvořit komunisté, jinak by prostě nebyla, však ano. Znovu to potvrdil v neděli pan Babiš. Myslím, že my senioři bychom si to měli zapamatovat.

Jaroslav KOJZAR