Ilustrační FOTO - Pixabay

Aukce nábytku

Francie se chystá prodat část své národní sbírky starožitného nábytku a výtěžek předat místním nemocnicím, jež jsou vytížené kvůli péči o pacienty s COVIDem-19.

Zatím není jasné, jaké kusy půjdou do aukce, list The Guardian nicméně poznamenává, že podobně velký a veřejně oznámený rozprodej bude výjimečnou událostí. Dražbu plánovanou v termínu oslav francouzského dědictví mezi 20. a 21. zářím organizuje úřad Mobilier National, který zařizuje vybavení všech francouzských oficiálních budov, včetně Elysejského paláce, kde sídlí prezident. Podle francouzských médií by měla být k dispozici asi stovka kusů nábytku převážně z 19. století z období vlády Ludvíka Filipa Orleánského. Výtěžek z aukce připadne nadaci zřízené na podporu francouzských nemocnic, které předsedá první dáma Brigitte Macronová. Ředitel Mobilier National Hervé Lemoine zatím pouze sdělil, že k prodeji bude určen jen takový nábytek, který netvoří součást francouzského kulturního dědictví a který nevyužíval nikdo výjimečný. Kurátoři organizace budou muset každý nabízený kus jednomyslně schválit, aby nedošlo k »prohýření rodinného stříbra«, řekl Lemoine. Mobilier National spravuje více než 130 000 koberců, lustrů, židlí, stolů, kusů keramiky či nádobí a dalších předmětů. Kromě aukce se chystá podpořit také francouzské umělecké řemeslníky tím, že zadá zakázky na zrestaurování celé své sbírky. Vyhlásí rovněž soutěž pro mladé designéry a umělce, kteří budou moci přihlásit své návrhy - úřad následně vybere ty nejlepší a zaplatí jejich realizaci. Nemocnice také získají finance z prodeje kreseb od Alberta Uderza, nedávno zemřelého spoluautora populárních komiksů o Asterixovi.

(čtk)