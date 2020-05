Ilustrační FOTO - Pixabay

Sílí výzvy k ukončení blokády Kuby

Odbory vedou výzvu k ukončení blokády Kuby Spojenými státy v boji proti pandemii, napsal Rob Miller v deníku Morning Star.

»Teď máme šanci ukázat solidaritu s Kubou a pomoci kubánskému lidu v jeho boji proti koronaviru doma i v cizině,« prohlásil Len McCluskey, generální tajemník odborového svazu Unite.

Po celém světě sílí požadavky na ukončení blokády Kuby Spojenými státy, a pomoci tak v mezinárodní bitvě proti pandemii koronaviru. Politici, mezinárodní organizace, vlády i miliony lidí po celém světě teď vyzývají Spojené státy, aby v této době celosvětové krize ukončily blokádu Kuby. Hlavní požadavek je humanitární - teď je čas ke spolupráci přes hranice, ne k agresi a blokádě.

Odbory v Británii i po celém světě předkládají v této době požadavky na ukončení nespravedlivé americké blokády. McCluskey řekl: »Kuba navzdory tomu, že trpí dopadem osmapadesátileté surové blokády Spojenými státy, vždy ukazuje solidaritu s jinými, kteří jsou v nouzi. Blokáda by měla být okamžitě přerušena na základě lidskosti, aby tak bylo umožněno dodávání nezbytného léčebného vybavení do země, ale měla by skončit natrvalo na morálním základě.«

Kevin Courtney, generální tajemník odborů NEU, dodal: »Tenhle děsivý virus nevnímá hranice. Musíme na něj reagovat mobilizací zdrojů ze všech zemí. Ukončete blokádu na pomoc v boji proti viru.«

Tisíce podpisů

Tisíce odborářů se podepisují a zanechávají vzkazy pod internetovým otevřeným dopisem, jenž organizuje Cuba Solidarity Campaign a už má kolem 15 000 podpisů. Dopis vyzývá britskou vládu, aby zasílala naléhavé protesty vládě USA, aby dočasně pozastavila blokádu Kuby, a umožnila tak dodávání humanitární pomoci během pandemie COVID-19.

»Ať žije kubánská solidarita a internacionalismus. NE obchodní a hospodářské blokádě Kuby,« napsala Luzmila Sanchez Cosiová, mezinárodní tajemnice Panamské odborové konfederace, která vyslala poselství solidarity, chválící Kubu za vysílání lékařských skupin do zahraničí během pandemie a rozdělení se o své vědecké znalosti s lidstvem. Mnoho generálních tajemníků britských odborů přidalo svá jména také, mezi nimi Dave Ward (CWU), Mark Serwotka (PCS), Chris Keates (NASUWT), Matt Wrack (FBU), Mick Whelan (Aslef), Mick Cash (RMT), Steve Gillan (POA), a TUC předložilo dopis také svým členům. Navíc 51 poslanců britského parlamentu poslalo 15. dubna ministru zahraničí a zastupujícímu předsedovi vlády Dominicu Raabovi další dopis, v němž požadovali, aby otázku předložil přímo svým protějškům ve vládě USA.

Španělská podpora

Španělská ministryně zahraničí Arancha Gonzalez Layaová vyzvala k ukončení sankcí, aby tak země mohly uprostřed celosvětové pandemie přijímat dodávky léčiv. »Podporuji snahy generálního tajemníka OSN, aby země, jež mají sankce, jako Kuba, Írán či Venezuela, mohly získávat sanitární materiál, sanitární vybavení,« dodala. Generální tajemník OSN Antonio Guterres vyzval k tomu, aby jakékoli stávající mezinárodní sankce byly v této době obcházeny a byly umožněny mechanismy k rozhodnutí o humanitární výjimce v tom, aby i sankcionované země dosáhly na potřebné dodávky léčiv.

Ale jako přísné připomenutí krutosti blokády byla zámořská doprava tolik potřebného lékařského vybavení do zemí v oblasti, zaplaceného nadací Alibaba Foundation, zablokována, aby se na Kubu nedostala. Cuba Solidarity Campaign teď žádá veřejnost, aby ještě hlasitěji vyzývala k ukončení blokády tváří v tvář pandemii COVID-19. Vyzývá, aby ještě víc lidí podepsalo internetovou petici a pomohlo získat podpisy dalších.

Také žádá lidi ve světě, aby kontaktovali politiky ve svých zemích a předkládali jim požadavek k ukončení blokády Kuby v této době, a své vlády, aby nezávisle konaly a obcházely blokádu při zasílání potřebných peněz a lékařského vybavení na Kubu.

Na Kubě národní odborová federace, Central de Trabajadores de Cuba (CTC), vyzvala pracující, aby letos oslavili mezinárodní Svátek práce organizováním akcí, jež »uznají výjimečnou snahu, kterou vyvíjejí zdravotníci po celém světě«. CTC kvůli pandemii koronaviru kubánské každoroční oslavy 1. máje v ulicích letos pozastavila.

Přes 900 kubánských zdravotníků už vycestovalo do 17 zemí v reakci na žádosti o pomoc v boji proti koronaviru. Kubánské zdravotnické skupiny teď pracují v Itálii, Andoře, Jamaice, Belize, Angole a dalších zemích světa v úžasném příkladu internacionalismu a solidarity.

V kontrastu s tím vláda Spojených států reagovala na krizi snahou blokádu ještě víc utužit a podrážet kubánské zdravotnické skupiny, když vyzvala země, aby dvakrát přemýšlely, než kubánské zdravotníky přijmou. Americká politika blokády také zastavila dodávku ventilátorů a testů na COVID-19, které měly na ostrov dorazit už 1. dubna.

CTC vyzývá přátele Kuby: »Připojte se k boji a požadujte odstranění této nespravedlivé a zločinné blokády, jež zasahuje nejen všechny Kubánce, ale i další národy, jež potřebují naši solidaritu. Planeta je jediná, braňme ji! Virus neodlišuje bohaté od chudých, černé od bílých, muže od žen, proto jsme všichni zavázáni bojovat, jednotně, se zdroji, jež máme a podělíme se o ně.«

Překlad Vladimír SEDLÁČEK