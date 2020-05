Velký dík »KK.«

Snad všichni kolegové na stránce publicistiky v uplynulých dnech rozebírali konotace 75. výročí konce 2. světové války, porážky nacistického Německa a vítězství ve Velké vlastenecké válce. Proto jsem osobně přemýšlel o jiném tématu, ale internetový videokomentář místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně frakce autentické levice GUE/NGL Kateřiny Konečné mě přiměl k opaku.

Chtěl bych své letité kolegyni Kateřině, která se po vzoru německé »Die Linke.« prezentuje nejen na sociálních sítích moderně jako »KK.«, poděkovat za obsahově naprosto skvělý facebookový počin, jímž nejenže důstojně připomenula role všech osvoboditelů, ale připojila tato fakta k aktuální uměle vyprefabrikované kauze »ohrožení« pirátského primátora a dvou pražských starostů, kteří se na souvisejících tématech rozhodli udělat si lacinou politickou kampaň a posloužili zároveň jako bílí koně sílící zápaďácké protiruské propagandě právě v době, kdy si připomínáme jedinečných 75 let míru. Míru, na který právě ruští vojáci dali poměrně zásadní razítko!

Zejména způsob, jakým »KK.« zbourala vylhaný pravičácký pseudoargument o údajném podílu SSSR na rozpoutání poslední světové války, byl brilantní. I proto tematické video na jejím oficiálním FB profilu Kateřina Konečná fakt vřele doporučuju.

Ale abychom byli fér, je třeba přiznat, proč současní televizní dramaturgové a šéfredaktoři zpravodajství ve výročních dnech cíleně opomíjeli hosty, kteří by připomněli klíčovou roli Rudé armády, a jeli si svou černobílou lajnu přesně v duchu náhledu na historické dění dle současné historiografie. I ta minulorežimní totiž leccos upravovala obrazu svému, svým potřebám a dle zadání politických špiček mnohé obcházela. I tehdy zkrátka byla pověstná bílá místa. Zamlčovaly se pozitivní stránky první republiky, podíl Američanů (jakkoli výrazně menšinový) na osvobození naší vlasti, nebo i tomu předcházející důležitá role »Londýnem« vedeného odboje. A to, jak poúnorový režim naložil třeba s československými letci bojujícími nejen o Británii, určitě nepatří ke krokům, na které bychom měli být pyšní.

Za desítky, ba stovky takových případů mi dovolte jmenovat noblesního a moudrého pána, bývalého letce RAF, který mi 9. prosince 1992 zapsal první splněnou povinnost na FF UK, prof. Jana Wienera. Ten za svůj podíl na osvobození od nacismu byl po Únoru 48 mj. mučen a dostal 5,5 roku kriminálu, během něhož vykonával nejtěžší práce v kladenské Huti I. S. Koněva (to jsou ty paradoxy)… Přesto věřím, že zrovna on by dnes odsoudil absurdní a účelové odstraňování pomníků nově nepohodlných!

Roman JANOUCH