Vodní nádrž Orlík. FOTO - Wikimedia commons

Současné vodní zdroje v budoucnu nepostačí

Ministerstvo zemědělství chce rezervovat 31 území pro vodní nádrže. Nejvíce, sedm, je jich v Kraji Vysočina, některé nádrže ve Zlínském kraji by měly mít i přes 200 hektarů.

Celkem by nové přehrady zadržely 273 milionů metrů krychlových vody, což je zhruba třetina vodní nádrže Orlík. S místy, které včera ministerstvo představilo, souhlasili starostové tamních obcí, řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

»Je třeba si uvědomit, že z našeho území odtéká prakticky veškerá vody do okolních států, takže naše vodní zdroje závisejí výhradně na srážkách. Pokud tedy vodu nezadržíme, odtéká, aniž bychom ji mohli využít k hospodářským potřebám. Proto není možné zaměřit se jen na zadržování vody v krajině, což je nezbytné pro stav půdy a krajiny. Je nutné orientovat se i na zadržení srážkových vod jejich zachycením v dalších přehradních nádržích, s kapacitami, které se stačí v průběhu zimy a jara doplnit,« připomněl Toman.

Zatím jen dvě místa

Podle náměstka ministra zemědělství Aleše Kendíka souhlasilo ministerstvo životního prostředí se dvěma lokalitami, jsou tak nejblíže k zařazení do rezervy. Jde o Nabdín s plánovaným objemem 3,48 milionu metrů krychlových a plochou 89 hektarů ve Středočeském kraji a o dvacetihektarové Stěbořice v Moravskoslezském kraji. Podle Kendíka se ale dále s resortem životního prostředí jedná, Toman doufá, že se povede seznam rozšířit co nejvíce. Většinou jde o lokality, které už za socialismu na seznamu byly, v uplynulých desetiletích z něj po námitkách místních obyvatel zmizely.

»Dostali jsme doplňující podklady na konci dubna, aktuálně tedy detaily studujeme. Je už nyní jasné, že na většině lokalit se spíše shodneme, i MŽP si uvědomuje nezbytnou roli vodních nádrží pro akumulaci pitné vody v budoucích letech,« sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Je ale podle něj jasné, že o některých budou jednání delší, resort bude chtít některé změny nebo náhrady lokalit. »Typově půjde třeba o lokalitu Holštejn u Moravského krasu. Vybudování přehradní nádrže v této oblasti by nenávratně zničilo unikátní krasové jeskyně v Moravském krasu, a to asi každý pochopí, že bychom v takovém případě měli hledat náhradní řešení a možnosti. A takových lokalit, které ohrožují zcela unikátní a přírodně i turisticky významná místa v České republice, je na seznamu vícero,« řekl ministr životního prostředí.

»Náš názor na výstavbu přehrad je v zásadě pozitivní,« řekla Haló novinám poslankyně Marie Pěnčíková (KSČM), stínová ministryně životního prostředí. »Podporujeme přiměřené zásahy do krajiny tam, kde to má smysl. Už byly vize stavět přehrady i tam, kde by se přehrada v životě nenaplnila, protože tam není dost vody. Vodní nádrže ano, chceme však, aby plány měly pevnou koncepci. Ministři Toman a Brabec by si spolu měli sednout a domluvit se na dalším postupu.«

Poslankyně Marie Pěnčíková (KSČM).

Běh na dlouhé trati

Většina nádrží by byla podle ministerstva zemědělství vodárenských, je tedy pravděpodobné, že by měly v případě stavby kolem sebe ochranná pásma vodních zdrojů. Toman upozorňuje na to, že i pokud se seznam lokalit rozšíří, trvá v nejlepším případě pět až sedm let, než se dodělají průzkumy a dopadové studie. Příprava a výstavba trvá mezi 15 a 20 lety.

Ministerstvo loni původně předložilo návrh na rozšíření lokalit o 49. Na vytipovaných územích se nesmějí mimo jiné stavět dopravní koridory nebo průmyslová a energetická zařízení, která by mohla narušit geologické poměry daného místa. Návrh se podle Tomana projednával s krajskými úřady a se 123 obcemi, jejichž katastrální území by bylo hájením dotčeno.

Stát se nyní zabývá stavbou šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále pak Nových Heřminov na Bruntálsku, Skaliček na Bečvě a Vlachovic ve Zlínském kraji.

(ng)