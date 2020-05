Britský premiér Boris Johnson. FOTO - Wikimedia commons

Johnson mate Brity, protiřečí si

Britská vláda zveřejnila padesátistránkový plán dalšího vývoje. Strategie se týká Anglie, další části Spojeného království - Wales, Skotsko a Severní Irsko - mají postup v této věci ve vlastních rukou.

Vládní plán počítá s uvolňováním ve třech etapách. Zítra by se měli do práce vrátit lidé, kteří nemohou pracovat z domova, pokud je jejich pracoviště otevřené. Ve druhé etapě, která by měla začít nejdříve 1. června, by se měly postupně otevírat mateřské a základní školy. Otevřít by se měly také některé obchody. Konat se budou moci opět i sportovní utkání, ovšem bez diváků. Ve třetí fázi, s jejímž začátkem Johnsonův kabinet nepočítá dříve než 4. července, by se měly otevřít další obchody. Všechny kroky jsou přitom závislé na dalším vývoji epidemie.

Plán obsahuje i doporučení, aby si lidé v Anglii na veřejnosti zakrývali nos a ústa, a to především v uzavřených prostorech jako jsou obchody a prostředky veřejné dopravy. Vláda výslovně vyzývá, aby lidé používali podomácku vyrobené roušky a ne ty chirurgické, které by měly být dál k dispozici hlavně zdravotníkům. Dosavadní doporučení znělo, že nos a ústa si mají v Británii zakrývat jen pracovníci ve zdravotnictví a pečovatelé.

Premiérovo nedělní prohlášení, jímž uvedl plán pro následující týdny, bylo kritizováno jako vágní a matoucí. Podle lídra opozičních labouristů Keira Starmera přineslo více otázek než odpovědí. Deník The Guardian na titulní stránce uvedl, že Johnsonovo sdělení »zanechalo Británii zmatenou a rozdělenou«.

Kromě pohybu obyvatel na veřejnosti panovaly hlavně nejasnosti kolem postupného návratu lidí do práce. Johnson ve snaze obnovit provoz zejména ve výstavbě a výrobě vyzval všechny, kdo nemohou pracovat z domovů, aby se vrátili na pracoviště. Oficiální doporučení ohledně zabezpečení továren či stavenišť ovšem zaměstnavatelé dostanou nejdříve dnes, problémem je také situace v hromadné dopravě, které se prý lidé mají nadále vyhýbat. V tomto bodě si Johnson vysloveně protiřečí. Jak napsal web Politico, konkrétní oznámené změny byly spíše o »změně tónu než o uvolňování existujících pravidel«.

(čtk)