Vláda dodrží slib: Důchody 2021 překročí v průměru 15 tisíc

Důchody v ČR by se od ledna měly zvýšit o víc než 800 Kč na průměrných 15 270 korun. Vyplývá to z vyjádření ministryní financí Aleny Schillerové (za ANO) a práce Jany Maláčové (ČSSD) pro Českou televizi.

Schillerová při sestavování státního rozpočtu 2021 nepočítá s vyšším růstem důchodů, než stanovuje zákon. Poukazuje na dopady epidemie koronaviru. Důchody se podle zákona zvyšují o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. »Valorizace bude přes 800 korun podle odhadů, které máme. Já počítám s tím, že dodržíme to, co jsme slíbili, že v roce 2021 budou důchody 15 000,« řekla Schillerová. »Podle těchto propočtů by průměrný důchod měl být 1. ledna příštího roku 15 270 korun,« uvedla Maláčová.

»Situace je hodně těžká, ale my bychom rádi pomohli nejpotřebnějším i v této době. Dochází ke zdražování všeho, je to evidentní u potravin, což dopadá především na naše seniory, a je vidět, že nárůst penzí potřebný je,« řekla pro náš list stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. Současně však poznamenala, že plány KSČM z konce loňského nebo začátku letošního roku, se bohužel asi úplně s realitou setkat nemohou. Ruce po penězích z eráru natahuje kde kdo.

Stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Pro KSČM jsou však důchodci jednou z prioritních skupin, jejichž životní úroveň je třeba zlepšit. »V návaznosti na vývoj státního rozpočtu řešíme i s předsedkyní rozpočtového výboru Miloslavou Vostrou (KSČM), kde by se finance mohly vzít, věnujeme se tomu. Konkrétnější budeme moci být až po prázdninách, záleží na vývoji situace. Představu pochopitelně máme,« dodala Aulická.

Letos se důchody v průměru zvýšily o 900 Kč, tedy o 151 korun nad zákonem stanovenou valorizaci. Průměrný důchod byl v březnu 14 397 Kč, zvyšuje ho i to, že do penze odcházejí lidé s nárokem na víc peněz.

V polovině února před začátkem epidemie koronaviru zástupci ČSSD i premiér Andrej Babiš (ANO) podporovali vyšší než zákonný růst penzí. Tento postoj podporovali také komunisté, kteří menšinovou vládu tolerují. »Je důležité, aby byly důchody valorizovány nad rámec povinné zákonné valorizace,« řekl tehdy stínový ministr financí za KSČM, člen rozpočtového výboru Sněmovny Jiří Dolejš.

Definitivní rozhodnutí přijde až na podzim, záleží na zdrojích

»Protože se kvůli koronakrizi všechno neuvěřitelným způsobem zdražuje, tak bych chtěla diskusi se svými vládními kolegy, zda bychom neměli jít nad tu zákonnou valorizaci,« byla by spokojenější Maláčová. »Nebudu hrát žádné závody, protože máme tady velice složitou krizovou situaci,« reagovala nyní Schillerová.

»Příprava státního rozpočtu na rok 2021 je v horké fázi, je to velmi obtížné, když musíme stále upravovat i rozpočet na rok letošní. Tam je jasný určitý prvek nejistoty. A pak – letos i v příštím roce budeme muset doplnit poměrně značný objem peněz na stabilizaci zdravotnictví, zdravotního pojištění a nemocnic. To je další velký výdaj,« zdůraznil pro Haló noviny Dolejš s tím, že je teď opravdu těžké předvídat, co nás čeká příští rok. Proto lze podle něj pochopit, že vláda zatím nehodlá zvyšovat peníze do sociální oblasti příliš, protože asi vzroste nezaměstnanost, budou muset být větší platby do této oblasti, budou se více čerpat sociální dávky… »Z toho vyplývá, že slíbená vyšší valorizace důchodů pro příští rok je ohrožená, vláda to deklaruje opatrně, i když bychom byli rádi, kdyby i příští rok důchodci dostali víc. Bude to předmětem jednání, ale muselo by se najít dostatek zdrojů,« dodal poslanec.

Stejně jako Aulická ubezpečil i Dolejš, že komunisté své představy nevzdávají, ale opatrnost vlády nyní vnímají jako logickou. Tvrdí, že hodně to bude souviset s tím, zda se podaří najít i některé úspory. »Nejvíce se mluví o čerpání peněz na některé významné vojenské zakázky. Ale po penězích volají kraje i obce, které se do finančních potížích dostanou také,« podotkl stínový protějšek Schillerové.

Nárůst průměrného důchodu pro příští rok o víc než 800 korun by byl nižší než v předchozích dvou letech, byl by však dosud třetí nejvyšší. Definitivně vláda rozhodne na podzim.

