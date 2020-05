Mešita Hala Sultan Tekke. FOTO - Wikimedia commons

Dopady rozdělení Kypru aktuální i po 46 letech

Mešita Hala Sultan Tekke na březích slaného Larnackého jezera na jihu rozděleného Kypru, který je převážně křesťanský, bývala dlouho muzeem. Jestliže se dnes věřící mohou modlit v tomto důležitém poutním místě muslimů, je to z velké části zásluha kyperského imáma Šakira Alemdara. Ten vdechuje nový život muslimským historickým lokalitám středomořského ostrova rozděleného na sever okupovaný Tureckem a jih osídlený především kyperskými Řeky. Píše o tom ČTK.

Na březích jezera, na jehož hladině v zimě přistávají růžoví plameňáci, se tyčí dóm a minaret mešity Hala Sultan Tekke, která byla postavena v 18. století na místě, kde je údajný hrob Umm Haram, jež prý byla tetou nebo kojnou proroka Mohameda.

»Pro kyperské Turky má toto místo velký význam,« říká 51letý Alemdar a vzpomíná na svou první návštěvu této kultovní lokality, kdy mu bylo šest let. To bylo krátce před rozdělením Kypru.

V roce 1974 turecká armáda v reakci na státní převrat, jehož cílem bylo připojit Kypr k Řecku, obsadila severní třetinu ostrova. Od té doby je na dvou jižních třetinách ostrova Kyperská republika, zatímco na severu byla vyhlášena Severokyperská turecká republika, kterou mezinárodní společenství právem neuznává.

Mapa rozdělení Kypru. FOTO - Wikimedia commons

Na obou stranách se věřící museli vzdát některých náboženských lokalit, jako je Hala Sultan Tekke na jihu nebo řecký pravoslavný klášter svatého Barnabáše na severu.

V roce 2003 byly otevřeny přechody podél zelené linie, na niž dohlíží mise OSN a která až do té doby rozdělovala ostrov na dvě hermeticky uzavřené části.

Muzeum

Když se Alemdar v roce 2008 vydal do Hala Sultan Tekke po svém návratu z Británie, nalezl bývalé srdce kyperského islámu renovované, avšak přeměněné na muzeum. Od té doby tento zástupce kyperského muftího zasvětil život tomu, aby Hala Sultan Tekke a další opuštěné mešity sloužily opět náboženským účelům. Snaží se dosáhnout výstavby nádrží sloužících k omývání v jedné mešitě, požaduje, aby mohl zasahovat do plánu na rekonstrukci v druhé. »Jsme součástí života na tomto ostrově už 500 let, nejsme cizinci,« zdůrazňuje imám, který sídlí na jihu.

Ze stovky mešit v Kyperské republice jen osm slouží svému účelu a muslimské úřady spravují z důvodu politických problémů jen polovinu z nich, zdůrazňuje Alemdar.

Mešitu Hala Sultan Tekke spravuje resort historických památek, což je prý porušením náboženské svobody garantované Evropskou unií, do níž Kypr v roce 2004 vstoupil, prohlašuje imám. Věřícím je přístupná jen pro dvě z pěti denních modliteb, i když jeden dodatek umožňuje, aby v době ramadánu byla otevřená i v noci.

Problémy na severu i jihu

Stejně tak si ale kyperští Řekové zase stěžují na zchátralý stav kostelů na severu ostrova. Rozum do hrsti by tedy měly vzít obě strany konfliktu.

Přes politické spory mezi oběma částmi Kypru imám zdůrazňuje, že ostrov s více než milionem obyvatel je vzorem náboženské snášenlivosti. »Je to výhoda důležitá pro členský stát Evropské unie: Kypr uznává islám,« dodává.

(rom)